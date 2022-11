Le Japon déborde l’Allemagne pour offrir la deuxième sensation de cette Coupe du monde

Dans un match emballant, les Samourais Bleus, menés au score, ont su faire preuve d’intelligence et d’audace pour renverser une Allemagne parfois bien naïve sur le plan défensif. Comme en 2018, les vainqueurs de l’édition 2014 du Mondial commencent leur tournoi avec une défaite.

Le Japon a créé la sensation en renversant l’Allemagne 1-2 mercredi à Al-Rayyan lors de la première journée du groupe E de la Coupe du monde. Menés au score à la suite d’un penalty d’Ilkay Gundogan en première mi-temps, les « Samourais Bleus » ont frappé par deux fois dans le dernier quart d’heure par Ritsu Doan (75e) et Takuma Asano (83e), sur le banc des remplaçants au début de la rencontre.

Les Japonais entamaient tambour battant en ouvrant le score à la 8e minute, mais le but de Maeda était annulé pour hors-jeu. Les Allemands mettaient progressivement le pied sur le ballon et se procuraient plusieurs opportunités, par Rudiger sur corner (16e) ou encore Gundogan, par deux fois (28e et 29e).

Le milieu de Manchester City trouvait finalement l’ouverture après la demi-heure de jeu. Le portier nippon accrochait David Raum dans le rectangle, et l’arbitre indiquait le point de penalty. Gundogan ne tremblait pas et plaçait la Mannschaft aux commandes en prenant le gardien à contre-pied (33e, 1-0).

Dans les arrêts de jeu, Kai Havertz doublait la mise pour les Allemands, mais là aussi, l’arbitre refusait le but pour une position de hors-jeu (45e +4).



La Mannschaft semblait avoir la mainmise sur la seconde période, mais, les changements opérés par le Japon à 20 minutes du terme ont fait basculer la rencontre. Sur un débordement de Kaoru Mitoma, passé par l’Union Saint-Gilloise la saison dernière et monté au jeu, Ritsu Doan égalisait d’abord pour les siens quatre minutes après être monté au jeu (75e, 1-1), avant que Takuma Asano, lui aussi injecté au cours du match, n’offre la victoire aux siens (83e, 1-2).



L’autre rencontre de ce groupe E opposera l’Espagne au Costa Rica à 17h00, au stade Al-Thumama de Doha.