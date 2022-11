Le grand Power Ranking de la Coupe du monde 2022 au Qatar : qui sont nos favoris ?

On a classé pour vous les 32 participants au Mondial qatari, en fonction de leurs chances de victoire finale.

C’est une mode très américaine. Le Power Ranking, ou « classement de puissance » en traduction littérale, est un classement évolutif au fil d’une compétition, en fonction du sentiment de puissance renvoyé par chacun de ses participants.

Pour cette Coupe du monde, Sport/Foot Magazine se prend au jeu : avant le premier coup de sifflet, puis après chacune des trois journées de la phase de poules, les 32 (puis seize) nations alignées sur les terrains qataris seront classées par notre rédaction.

Pour découvrir notre premier classement, à quelques heures du coup d’envoi de cette Coupe du monde 2022, vous êtes au bon endroit.

32. Arabie Saoudite

Ni la chemise blanche d’Hervé Renard, ni la réputation de faiseur de miracles du cinquantenaire français à la tête de sélections inattendues ne suffisent à faire décoller de la lanterne rouge une sélection qui galère toujours à trouver le chemin des filets.

31. Australie

Depuis la retraite de Tim Cahill, les Socceroos peinent à faire rêver les supporters. Quatre ans après le dernier Mondial du plus célèbre des Kangourous, bravo à celui qui peut spontanément citer un joueur de la sélection. Oui, Mathew Ryan, d’accord. Mais après ?

30. Iran

Entre un tumulte gigantesque au pays, le spectre d’une élimination sur tapis vert, une sélection rendue hors-caméras par Carlos Queiroz face aux pressions du pouvoir local, la Team Melli ne débarque pas avec un soutien indéfectible chez les Qataris. Attention quand même à leur défense de fer.

Sardar Azmoun et Mehdi Taremi porteront les espoirs iraniens au Qatar. (Photo by Allsport Co./Getty Images)

29. Costa Rica

Ils sont bien loin, les exploits de l’été 2014. La plupart des héros, eux, sont par contre toujours là. Avec huit ans de plus sur le passeport, et des carrières souvent sur le déclin. L’exception, c’est évidemment le gardien. Mais Keylor Navas ne peut pas tout faire non plus.

28. Cameroun

Éternel optimiste, le président Samuel Eto’o voit ses Lionceaux revenir du Qatar avec le trophée. En vrai, la dernière victoire des Lions Indomptables en Coupe du monde remonte quand même à l’édition 2002. Mais bon, il paraît qu’Eric-Maxim Choupo Moting fait des miracles.

27. Tunisie

Malmenés par la Guinée Équatoriale puis le Mali en qualifs, les Aigles de Carthage doivent encore s’en remettre aux coups de génie de Wahbi Khazri pour rêver d’un exploit au cœur de l’automne qatari. Pas de quoi les rendre plus optimistes qu’en 2018.

Avant de traverser les Alpes, Hannibal Mejbri devra d’abord ne pas s’égarer dans le désert qatari. (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)

26. Qatar

Le pays organisateur débarque avec une sélection essentiellement issue de son championnat national, et des joueurs rassemblés de longue date pour un stage censé leur donner un avantage collectif sur la concurrence. Plus faibles sur papier, les locaux peuvent-ils profiter de ces privilèges pour créer la surprise ?

25. Corée du Sud

Les blessures de Heung-min Son font évidemment chuter la cote d’une sélection qui a tout d’une one man team. Attention toutefois à ne pas oublier les talents coréens éparpillés en Bundesliga, ou un Kim Min-jae devenu l’un des tauliers de la défense du Napoli, en tête du Calcio.

24. Équateur

Très jeune, la moins réputée des sélections sud-américaines peut compter sur certains teenagers de talent. Son collectif accrocheur et dynamique pourrait bien tirer les marrons du feu dans un groupe A assez ouvert derrière les Pays-Bas.

23. États-Unis

Sergiño Dest, Christian Pulisic, Weston McKennie ou Giovanni Reyna n’ont pas encore 25 ans, mais jouent déjà dans de grosses écuries européennes. Autant de raisons de croire que le soccer est en bonne voie pour marquer les esprits à domicile en 2026. De là à déjà briller quatre ans plus tôt ?

Giovanni Reyna et Christian Pulisic sont deux grands talents sur lesquels l’équipe à la Bannière étoilée compte bien s’appuyer dans les prochaines années. (Photo by Jamie Schwaberow/ISI Photos/Getty Images)

22. Ghana

Les Black Stars auront l’occasion d’exorciser leurs vieux démons en croisant la route d’un certain Luis Suárez pour le dernier match de la phase de poules. Sans Asamoah Gyan, mais avec quelques têtes connues de Pro League (Odoi, Owusu ou Sowah) et des joueurs qui comptent sur le Vieux Continent, Thomas Partey en tête.

21. Pays de Galles

Pour ce qui sera sans doute la dernière danse de Gareth Bale, les Dragons se pointent au Qatar avec une sélection de sans-grades, mais un collectif très bien rôdé et une nouvelle génération pas avare en talent. La chasse aux huitièmes n’est pas un tabou.

20. Canada

Enfin de retour sur la scène mondiale à quatre ans de « sa » Coupe du monde, le Canada s’inquiète pour sa star Alphonso Davies, mais peut surtout compter sur les frissons offensifs procurés par Jonathan David ou Tajon Buchanan pour éveiller ses compatriotes aux joies du soccer avec un jeu rapide et spectaculaire.

19. Pologne

Planter des buts avec le Bayern et le Barça, Robert Lewandowski sait faire. Sublimer sa sélection pour l’emmener loin dans un tournoi majeur, ça semble plus compliqué pour le buteur polonais. À sa décharge, il faut reconnaître qu’il est un peu moins bien servi.

Robert Lewandowski attend encore son premier but en Coupe du monde. (Photo by Mateusz Slodkowski/DeFodi Images via Getty Images)

18. Maroc

Avec ses dribbleurs-frissons, sa défense renforcée et un Yassine Bounou solide entre les perches, le Maroc a quelques solides atouts dans la manche. Sans oublier une paire de latéraux Hakimi – Mazraoui qui fait office de référence, à un poste où beaucoup de grandes nations sont sinistrées.

17. Mexique

Toujours invité au stade des huitièmes de finale, systématiquement recalé à la porte des quarts, la sélection mexicaine avait été l’un des grands frissons de l’été 2018. Quatre ans plus tard, la hype est retombée aussi vite que celle d’Hirving Lozano, mais El Tri reste une sélection capable de chauffer n’importe quel adversaire.

16. Japon

Versés dans un groupe qui leur laisse peu de perspectives d’enfoncer les portes des huitièmes de finale, les Nippons se présentent pourtant avec une foule de talents offensifs déroutants, et une défense où l’ancien Trudonnaire Takehiro Tomiyasu fait la loi. Autant de raisons de croire en l’exploit.

15. Uruguay

Si les héros historiques de la Céleste sont au crépuscule de leur carrière, la relève a les dents longues. Rodrigo Bentancur, Darwin Nuñez ou Federico Valverde ont déjà bien installé leur carte de visite sur la scène européenne, et sont prêts à perpétuer l’histoire prestigieuse du premier champion du monde.

Brillant avec le Real Madrid, « Fede » Valverde est l’un des nouveaux leaders, avec Darwin Nunez, d’une Uruguay qui s’apprête à refermer le glorieux chapitre de la génération Suarez, Cavani et Godin. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

14. Serbie

Envoyer le Portugal en barrages, il fallait le faire. Les Serbes s’y sont employés, en passant par le front de l’inévitable Aleksandar Mitrovic. L’intarissable buteur local est loin d’être la seule arme d’une sélection qui compte aussi sur la panoplie hors-normes de Sergej Milinkovic-Savic, les centres de Filip Kostic ou le buteur de la Juve Dusan Vlahovic pour faire trembler la planète.

13. Suisse

Si l’Italie, championne d’Europe en titre, est absente du grand rendez-vous mondial, c’est notamment parce qu’elle a buté sur l’expérimentée Nati en qualifs. Les Suisses avaient déjà fait tomber les Français au dernier EURO ou les Belges en Ligue des Nations. Tous les géants préfèrent éviter de heurter leurs ambitions aux gants du roc Yann Sommer.

12. Sénégal

La meilleure sélection africaine retient son souffle en attendant de savoir si elle pourra compter sur Sadio Mané, dauphin du dernier Ballon d’or. Même sans l’ailier du Bayern, les Lions de la Teranga restent redoutables, avec Kalidou Koulibaly derrière ou Edouard Mendy entre les perches.

Orphelin de la vitesse de Sadio Mané, le Sénégal peut encore compter sur son roc défensif Kalidou Koulibaly. (Photo by Ryan Pierse – FIFA/FIFA via Getty Images)

11. Croatie

Finaliste en 2018, la Croatie peut toujours compter sur la forme éternelle d’un Luka Modric qui semble toujours aussi fort, quatre ans après son Ballon d’or. Les Croates ont même gratté une place dans le Final Four de la Ligue des Nations. Finalement, la seule mauvaise nouvelle pour la sélection au damier est la présence d’un Thuram dans la liste française. Ca fait beaucoup de mauvais souvenirs.

10. Portugal

Sur le papier, la sélection est l’une des plus excitantes du tournoi. Une foule de talents offensifs sans cesse renouvelée, à l’image d’un Rafael Leão qui est devenu le joueur majeur du Milan, et une défense aux airs infranchissables. L’équipe doit cependant composer avec un Fernando Santos qui la confine à un jeu minimaliste, et semble parfois déjouer à cause de la présence d’un Cristiano Ronaldo toujours précieux face au but, mais handicapant dans le jeu.

Ronaldo pourra-t-il évacuer toutes ses frustrations au cours de cette Coupe du monde ? (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

9. Belgique

Une défense vieillissante qui grouille d’incertitudes, un Romelu Lukaku à l’infirmerie et un Eden Hazard sans rythme. C’est trop pour faire de la Belgique un favori. Mais un Thibaut Courtois infranchissable et un Kevin De Bruyne tout juste monté sur le podium du Ballon d’or, c’est trop pour ne pas considérer les Diables parmi les principaux outsiders. Question de perspective.

La Belgique devra compter sur les éclairs de génie de son architecte Kevin De Bruyne. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

8. Danemark

L’un des collectifs les mieux rôdés du dernier EURO a poursuivi sur sa lancée depuis, avec une qualif acquise avec huit clean-sheets de rang et des mouvements toujours mieux rôdés sous les ordres du magicien Kasper Hjulmand. À tel point que voir les Danois pousser les portes du dernier carré malgré l’absence de star mondiale dans leur effectif ne serait qu’une demi-surprise.

Kasper Hjulmand et ses briques de lego danoises. (Photo by Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

7. Angleterre

Sur le papier, les Three Lions restent sur une demi-finale de Coupe du monde et une finale d’EURO. Sur le terrain, les hommes de Gareth Southgate n’ont pourtant jamais vraiment convaincu au point de les hisser parmi les grands favoris de l’automne qatari. Pourtant, avec un secteur offensif emmené par Jude Bellingham et Phil Foden, il y a de quoi vibrer.

Hey Jude, don’t make it bad. (Photo by Mike Hewitt – FIFA/FIFA via Getty Images)

6. Pays-Bas

La dernière fois qu’on a confié des Oranje à Louis van Gaal, il est parvenu à emmener Ron Vlaar et Bruno Martins Indi à une séance de tirs au but d’une finale mondiale. Huit ans plus tard, le Pélican retente le coup, avec moins de talent devant mais une défense où Virgil van Dijk, Matthijs De Ligt et Jurrien Timber peuvent faire trembler presque tous les attaquants du monde. Attention, gros outsider.

Les Pays-Bas comptent sur leur flic Virgil Van Dijk pour stopper les attaques adverses. (Photo by Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images)

5. Allemagne

Première des outsiders ou dernière des favoris, la Mannschaft a retrouvé quelques couleurs depuis qu’elle a été confiée à Hansi Flick. Avec déjà une Ligue des Champions sur la cheminée, le sélectionneur s’attaque maintenant au Mondial, avec une génération allemande avare en noms ronflants mais riche en talents au service du collectif. Une équipe de start-up coachée par un gourou du football-spectacle : attention aux sensations.

Hans-Dieter Flick tentera de relancer l’Allemagne sur la voie du succès. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

4. France

Championne du monde en titre, la France défend son trophée sans son milieu de terrain de 2018, mais avec un Ballon d’or en plus. Karim Benzema et Kylian Mbappé emmènent le secteur offensif, alors que Didier Deschamps empile les défenseurs centraux pour verrouiller l’autre extrémité du terrain. Ce ne sera peut-être pas le grand show, mais DD le pragmatique sait comment gratter un trophée.

Kylian Mbappe aimerait offrir une troisième étoile à la France, sa deuxième sur un plan personnel. (Photo by Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images)

3. Espagne

Avec Luis Enrique, la Roja peut sans doute compter sur le meilleur sélectionneur du plateau. Décrié à chacune de ses sélections, Lucho répond avec ses résultats : une demi-finale d’EURO, une finale de Ligue des Nations, et encore une qualification pour le prochain Final Four. Tout ça permet de laisser Sergio Ramos ou Thiago Alcantara à la maison sans cesser d’être un prétendant majeur au titre mondial. Costaud.

Luis Enrique a rajeuni la Roja mais s’appuiera sur des anciens comme Sergio Busquets pour transmettre ses messages sur le terrain à la nouvelle garde. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

2. Argentine

Depuis qu’il a enfin brisé sa malédiction albicéleste en remportant la Copa América, Lionel Messi fait danser sa Selección. Sa forme étincelante du début de saison avec le PSG n’est sans doute pas un hasard : la Pulga veut enfin mettre un terme au débat sur le plus grand joueur de l’histoire en soulevant la Coupe du monde. Blindée devant, mieux armée qu’il n’y paraît au milieu et solide derrière, son Argentine a bien plus d’atouts pour y parvenir que lors de sa finale perdue de 2014.

Lionel Messi aimerait bien porter l’Albiceleste sur le toît du monde pour faire aussi bien que l’idole du pays Diego Maradona. (Photo by Martin Dokoupil/Getty Images)

1. Brésil

La bande à Tite fait figure d’épouvantail pour parer son maillot jaune d’une sixième étoile. Époustouflant depuis le début de saison, Neymar Junior sera le fer de lance d’une division offensive effrayante, de Vinicius à Gabriel Jesus en passant par Antony ou Raphinha. Au milieu et derrière, les tauliers sont toujours là pour croquer les idées adverses, sans oublier un certain Alisson entre les perches pour jouer les faiseurs de miracles. Difficile de faire mieux dans le football de sélection que cette Seleção armée pour gagner.