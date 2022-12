Le duo Lionel Messi et Julian Alvarez porte l’Argentine en finale de la Coupe du monde

Un pénalty converti par le capitaine pour battre le record de buts inscrit par Gabriel Batistuta et un doublé du jeune attaquant de Manchester City formé à River Plate auront permis à l’Albiceleste de s’offrir une sixième finale de Mondial, 8 années après la dernière. En espérant un meilleur épilogue qu’en 2014 ou 1990. Est-ce que ce sera contre la France ou le Maroc ? Réponse ce mercredi soir.

Déjà victorieuse de ses quatre demi-finales précédentes, l’Argentine a poursuivi son sans-faute en battant 3-0 la Croatie, mardi lors de la première demie du Mondial joué au Qatar. Lionel Messi (34e) et Julian Alvarez (39e, 69e) ont propulsé l’Albiceleste en finale, où elle affrontera dimanche le vainqueur de France-Maroc prévu mercredi. Belle soirée pour Messi, qui a égalé le record de 25 matchs de Coupe du monde de l’Allemand Lothar Matthäus et qui est devenu le meilleur buteur argentin dans la compétition avec onze buts.

Comme pressenti, Lionel Scaloni a opté pour une défense à quatre avec Nicolas Tagliafico au latéral droit et a aligné Leandro Paredes au milieu à la place du suspendu Marcos Acuna. Son homologue croate, Zlatko Dalic, a fait un copier-coller du onze face au Brésil. Dans une ambiance en leur faveur, les Argentins ont tenté de gérer le début de rencontre mais une maladresse de Paredes (6e) et un dégagement raté d’Emiliano Martinez (7e) ont permis aux Croates de faire circuler le ballon en restant compacts derrière. S’ils ont eu de longues phases de possession, les Vatreni ne sont pas parvenus à endormir leurs adversaires. Dominik Livakovic a repoussé difficilement une frappe à distance d’Enzo Fernandez (25e) et surtout, a commis un penalty sur Alvarez, transformé avec brio par Messi (34e, 1-0).