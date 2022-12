L’Argentine bat l’Australie et file en quarts de finale pour le 1.000e match de Messi

L’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire 2-1 contre l’Australie samedi en huitième de finale à Al-Rayyan. Pour une place en demi-finale, l’Albiceleste affrontera les Pays-Bas, tombeurs des États-Unis plus tôt samedi.

Dès le début de la rencontre, les Argentins ont mis le pied sur le ballon mais ont eu du mal à trouver la faille dans une défense australienne bien en place. Les Australiens ont ensuite tenté de mettre davantage le nez à la fenêtre mais sans se montrer dangereux.

Comme souvent dans ces cas-là, l’Argentine a pu compter sur Lionel Messi pour débloquer la situation. Pour le 1.000e match de sa carrière, ‘La Pulga’ a trouvé l’ouverture d’une frappe placée qui a surpris Mathew Ryan, le portier australien, qui a eu la vue masquée par sa défense (35e).

Après le repos, l’Argentine a poursuivi sur sa lancée pour doubler la mise. Mis sous pression par Rodrigo De Paul, Mathew Ryan a manqué son contrôle et Julian Alvarez en a profité pour lui voler le ballon et le glisser dans le but (57e).

Les joueurs de Lionel Scaloni se sont ensuite reposés sur leurs lauriers et l’Australie a réduit l’écart sur un but contre son camp d’Enzo Fernandez. Le milieu argentin a dévié dans ses propres filets une frappe à distance de Craig Goodwin (77e).

Les ‘Socceroos’ ont poussé pour arracher les prolongations et Garang Kuol a eu le but de l’égalisation au bout du pied dans les dernières secondes du temps additionnel mais l’attaquant australien a été surpris par la sortie d’Emiliano Martinez (90e+7).

En quarts de finale, l’Argentine sera opposée aux Pays-Bas vendredi à 20h00 heures belges. Les Néerlandais se sont imposés 3-1 face aux États-Unis lors du premier huitième de finale plus tôt dans la journée.