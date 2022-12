L’Angleterre met 3-0 au Sénégal et rejoint la France en quarts

L’Angleterre a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football après sa victoire 3-0 contre le Sénégal dimanche à Al Khor en huitièmes de finale. Jordan Henderson (39e), Harry Kane (45e+3) et Bukayo Saka (57e) ont inscrit les buts de la victoire pour les ‘Three Lions’.

L’Angleterre a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football après sa victoire 3-0 contre le Sénégal dimanche à Al Khor en huitièmes de finale. Jordan Henderson (39e), Harry Kane (45e+3) et Bukayo Saka (57e) ont inscrit les buts de la victoire pour les ‘Three Lions’.

Le Sénégal s’est créé la première occasion franche de la rencontre mais Ismaïla Sarr, gêné par la sortie de Jordan Pickford, a envoyé le cuir au-dessus du but (23e). Les joueurs d’Aliou Cissé ont pris confiance et Pickford a cette fois dû intervenir devant Boulaye Dia (32e).

Bousculés, les Anglais se sont finalement montrés plus efficaces devant le but. Sur une action collective bien construite, Jude Bellingham a adressé un centre en retrait vers Jordan Henderson qui a glissé le ballon sous Edouard Mendy (39e). Les ‘Three Lions’ ont ensuite enfoncé le clou dans le temps additionnel.

Servi par Phil Foden, Harry Kane a conclu un contre pour inscrire son premier but dans le Mondial 2022 (45e+3). Après la pause, l’Angleterre a poursuivi sur sa lancée et Bukayo Saka a coupé la trajectoire d’un centre de Phil Foden, auteur de son deuxième assist de la soirée, pour mettre les Anglais sur du velours (57e). Ce troisième but a coupé les jambes des Sénégalais et l’Angleterre a pu gérer tranquillement son avance et valider sa qualification.

Pour une place en demi-finale, l’Angleterre affrontera la France, qui s’est imposée 3-1 face à la Pologne plus tôt dimanche, le samedi 10 décembre à 20h00 heure belge toujours au stade Al Bayt d’Al Khor.

BRIEF/FOOTBALL/MONDIAL2022/#QATAR22