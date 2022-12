La France bat difficilement le Maroc mais se qualifie pour la finale de la Coupe du monde

Un but rapide de Theo Hernandez et un second but en fin de seconde période signé par le remplaçant Kolo Muani permettent aux champions du monde en titre de défendre leur titre dimanche contre l’Argentine.

La France disputera dimanche sa quatrième finale de Coupe du monde de football et la seconde consécutive après celle remportée il y a quatre ans en Russie. Mercredi soir au stade Al Bayt d’Al Khor, au Qatar, l’équipe tenante du titre a éliminé dans la seconde demi-finale le Maroc 2 buts à 0. Le score à la mi-temps était de 1-0.

Les buts ont été inscrits à la 5e minute par Theo Hernandez (5e, 1-0), premier joueur non marocain à inscrire un but au gardien Bounou dans ce Mondial, et Randal Kolo Muani, à peine monté au jeu (79e, 2-0). Mardi soir à Lusail, l’Argentine avait remporté la première demi-finale face à la Croatie 3-0. Dimanche au stade de Lusail (16h00 belges), l’Argentine, emmenée par Lionel Messi, sera opposée à la France de Kylian Mbappé en finale de cette 22e édition de la Coupe du monde. Le Maroc rencontrera la Croatie dans la « petite » finale pour tenter d’obtenir la troisième place de la compétition, samedi (16h00 belges) au stade Khalifa International de Doha.