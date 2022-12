France: Karim Benzema prend sa retraite internationale

Présent dans la liste des 26 français puis forfait en raison d’une déchirure au quadriceps, le Ballon d’or a agacé par son attitude après ce retrait. Aujourd’hui, il met un terme à son aventure en bleu.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il écrit sur Twitter, au-dessus d’une photo de lui dans le maillot bleu, le poing levé.

Apparu pour la première fois sous les couleurs de la sélection française en 2007, le lauréat du Ballon d’Or avait été tenu à l’écart de la sélection tricolore entre 2015 et 2021 suite à la fameuse affaire du chantage à la sextape. Réintégré par Didier Deschamps pour l’Euro 2021, et vainqueur de la Nations League quelques mois plus tard, il aura finalement disputé 97 rencontres sous le maillot français. La fin d’un chapitre, mais pas des polémiques qui accompagneront sûrement cette annonce.