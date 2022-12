Joueur le plus souvent décisif, meilleur dribbleur et duel Messi-Ronaldo, voici les statistiques les plus étonnantes dans l’histoire de la Coupe du monde

Le rideau est tombé sur la cuvée 2022 du Mondial au Qatar. Voici quelques statistiques à retenir au terme de la compétition, dont certaines étonnantes, concernant les Lionel Messi, Kylian Mbappé et même Eden Hazard.

Lionel Messi a conquis le monde ce dimanche, à Doha. La Pulga a signé de nombreux records en rejoignant Diego Maradona dans le coeur des Argentins. Il est aussi devenu le joueur à avoir disputé le plus grand nombre de rencontres dans une Coupe du monde (26), le joueur le plus âgé à signer un doublé en finale et le premier à être consacré meilleur joueur du tournoi pour la deuxième fois de sa carrière.

Buteur à sept reprises en 2022, alors qu’il ne l’avait été qu’à six reprises lors de ses quatre participations différentes, Léo est devenu le joueur le plus décisif de l’histoire dans la compétition.

Lionel Messi a profité du grand bal mondial au Qatar pour se placer en tête de nombreux classements individuels. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Il n’en est cependant pas le meilleur buteur et ne le sera jamais car il a disputé, selon ses dires, sa dernière rencontre en Coupe du monde ce dimanche. Messi échoue à trois réalisations de Miroslav Klose, le numéro 1 actuel, mais est devenu le joueur le plus décisif si l’on ajoute, aux roses plantées, les passes décisives réussies. Le génie argentin en est à huit, ce qui signifie qu’il a un pied dans 21 goals dans un Mondial.

Il passe donc devant le roi Pelé qui s’est arrêté à 20 (12 buts et 8 assists). Gerd Müller arrive en troisième position avec 19 buts dans lesquels il est impliqué (14 buts et 5 assists), soit autant que son compatriote Klose qui a ajouté 3 passes décisives à son record de buts. Ce dernier est à égalité avec son contemporain Ronaldo Nazario, qui a signé 14 réalisations et cinq assists en quatre participations au grand bal mondial. Les Allemands sont les mieux représentés dans ce top 10 avec quatre joueurs puisque Uwe Seeler (9 buts et 8 assists) et Thomas Müller (10 buts et 6 assists et aucune implication sur les deux derniers mondiaux) figurent aux septième et huitième positions.

Eden Hazard parmi les meilleurs dribbleurs de l’histoire du Mondial

En termes de dribbles, Lionel Messi truste aussi la plus haute marche du podium. En cinq participations au Mondial, il a réussi 125 dribbles, soit 20 de plus que son compatriote et idole Maradona et 47 de plus que le Brésilien Jairzinho. Derrière ce dernier, l’on retrouve Eden Hazard avec 65 dribbles réussis en 3 participations. Le jeune retraité diabolique doit son excellent classement à l’édition 2018 où il avait été l’un des meilleurs joueurs du tournoi et avait réalisé un record sur un match lors du quart de finale contre le Brésil, avec 10 dribbles réussis.

Eden Hazard figure dans le top 5 des meilleurs dribbleurs de l’histoire en Coupe du monde. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

Sur base des données d’une seule édition, le Brainois possède aussi le troisième plus grand nombres de dribbles réussis . Rapportés au nombre de rencontres joués par athlète, la moyenne de dribbles par tranche de 90 minutes place Diego Maradona en tête avec 5 réussis par rencontre devant Jairzinho (4,87), Messi (4,81) et Hazard (4,64). Kylian Mbappé, qui a passé 47 de ses dribbles en deux participations au Mondial, affiche déjà une belle moyenne de 4,07 par rencontre. Il est d’ailleurs le roi de l’exercice au Qatar mais en a passé 15 de moins qu’Hazard quatre ans plus tôt. Et même sept de moins que son total personnel en Russie.

Evidemment ces données ne prennent en compte que celles enregistrées à partir de 1966 et sur base des mêmes critères. Les puristes affirmeront bien que le Brésilien Garrincha est sans aucun doute le meilleur dribbleur de l’histoire, surtout avec l’édition 1962. Difficile cependant de l’objectiver, même si certains ont tenté de calculer cela sur base des archives qu’ils avaient à leur disposition.

Counting Garrincha’s dribbles during 1962’s World Cup



Mega thread, will be constantly updated pic.twitter.com/uncV9XI7C9 — Gasipo (@gasipo_opinions) June 23, 2021

Messi domine largement Ronaldo

Comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a livré ses dernières batailles sur la scène mondiale au Qatar. Avec une issue plutôt malheureuse, des larmes et même deux passages sur le banc. Dans son duel avec l’Argentin, le Portugais arrive largement derrière sur la plus grande scène de la planète. Messi a marqué plus de buts (13 contre 8) et a converti un pénalty de plus (4 contre 3). La Pulga s’est aussi montrée la plus efficace hors de la surface avec quatre roses plantées pour deux seulement à CR7. Logiquement, ce dernier a marqué plus de fois de tête (1 contre 0), mais s’est montré moins adroit à la finition. Le chômeur le plus connu du football mondial n’a converti que 8% de ses tirs en Coupe du monde pour 19 au nouveau roi du monde. Ce dernier a aussi une part plus importante dans les réalisations de son pays avec 27% des buts à son compte pour seulement 23 à son rival de toujours.

Quand Cristiano Ronaldo marque, Lionel Messi n’est jamais loin derrière (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

L’implication dans le jeu de Messi est aussi largement supérieure avec 75 passes clés pour seulement 26 à Ronaldo. Messi a logiquement donné plus de passes décisives (8 contre 2). Il a aussi réussi 125 dribbles pour 32 seulement à son rival lusitanien, soit quatre fois moins. Enfin, inutile de rappeler le triste bilan de l’ancienne star du Real Madrid dans les matches à élimination directe puisque même Nacer Chadli en compte plus que lui… Lionel Messi était dans le même cas de figure au coup d’envoi de cette édition au Qatar, mais a largement rectifié le tir en plantant cinq roses, une fois la phase de groupe terminée. Il est ainsi devenu le premier joueur à trouver la faille lors de chacun des duels à élimination directe d’un même tournoi. L’Argentin n’a jamais aimé faire les choses à moitié.

Kylian Mbappé en route vers le titre de meilleur buteur de l’histoire ?

Ils ne sont que neuf joueurs dans l’histoire à avoir marqué au moins 11 buts en Coupe du monde. Un seul de ces joueurs sera encore actif en principe lors des deux prochaines éditions du Mondial. Il s’agit de Kylian Mbappé, qui s’est réveillé en toute fin de la finale et a signé un triplé, chose qui n’avait plus été réalisée à ce stade du tournoi depuis celui, unique, de Geoff Hurst en 1966. Le Français n’a pas mis la main sur la Coupe pour la deuxième fois de sa carrière et se contentera de celui de la récompense honorifique de meilleur artificier de cette édition. Avant de devenir celui de l’histoire de la compétition tout court ?

Il n’est en effet plus qu’à quatre petits pions du leader du classement, l’Allemand Miroslav Klose. Mbappe impressionne aussi par la vitesse à laquelle il a atteint ce stade puisqu’il ne lui a fallu que 14 rencontres, soit une moyenne de 0,85 buts par match. Klose tournait à 0,66 par rencontre disputée, Ronaldo Nazario à 0,78, Lionel Messi à 0,5 et Jürgen Klinsmann (auteur de 11 buts) à 0,64. Les statistiques du numéro 10 français sont identiques à celles du roi de Pelé mais inférieures à celles de joueurs d’une autre époque, à l’exception de Gerd Müller.

Kylian Mbappé aura encore au moins deux éditions pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Le Bomber allemand a carburé à 1,07 but par rencontre en Coupe du monde. Mais c’est évidemment bien loin derrière le rendement de Sandor Kocsis, auteur de 11 buts en cinq rencontres pour la Hongrie (2,2 par match) lors du Mondial 1954 et de Just Fontaine, qui avait carburé à du 2,16 goals par joute disputée, en plantant 13 roses (en 6 matches) dans les parterres suédois lors du Mondial 1958. Ce record de pions dans une seule compétition ne sera pas battu de sitôt.

En attendant, Mbappé possède déjà un record de buts en finales à son nom. En marquant son deuxième pénalty contre Emiliano Martinez, KM7 a signé sa quatrième réalisation à ce stade d’un tournoi mondial, reléguant derrière lui Pelé, Vavà et son compatriote Zinédine Zidane, tous auteurs de « seulement » trois buts. Attention cependant à éviter le syndrome Thomas Müller, qui avait planté 10 roses lors de ses deux premières participations à la Coupe du monde, avant de rester muet lors des éditions de 2018 et 2022.

253 – Le jour de leur 24e anniversaire…



Kylian Mbappé : 253 buts en 363 matches en club + sélection



Neymar : 257 ⚽️

Ronaldo : 233 ⚽️

Lionel Messi : 197 ⚽️

Cristiano Ronaldo : 132 ⚽️

Karim Benzema : 127 ⚽️

Thierry Henry : 89 ⚽️



Kyk's. 🎂 pic.twitter.com/rfL5KPVQww — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2022

Plus étonnant par contre, Kylian Mbappé, qui a soufflé sur 24 bougies sur son gâteau d’anniversaire ce mardi, n’est pas le joueur le plus productif à cet âge si l’on additionne les roses plantées en sélection et en club. C’est son coéquipier en club et grand déçu du mondial, Neymar, qui est en tête avec 257 réalisations, soit quatre de plus que son compère parisien. Lionel Messi complète le podium avec seulement 197 buts au soir de ses 24 ans. Cristiano Ronaldo arrive encore plus loin avec 132.