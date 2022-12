Coupe du monde: le Mexicain Luis Chavez a inscrit le but le plus puissant et du point le plus éloigné

Il avait marqué sur coup franc face à l’Arabie Saoudite lors de la troisième journée du Groupe C. Le gardien espagnol Unai Simon s’est incliné devant deux frappes largement en excès de vitesse contre le Japon et l’Allemagne.

Grâce à la technologie déployée dans les stades du Mondial 2022 de football, il est possible d’obtenir pas mal d’informations en termes de data. C’est ainsi que le Mexicain Luis Chavez a été l’auteur, après 56 des 64 rencontres, du tir le plus puissant qui a terminé sa course au fond des filets. Son coup franc face à l’Arabie saoudite, le 30 novembre au stade de Lusail, a été chronométré à sa vitesse maximale à 121,69 km/h. Il est aussi le but inscrit de la plus longue distance puisqu’il a été tiré à 29,19 mètres du but saoudien.

En 2e position de ce classement, on retrouve le Japonais Ritsu Doan dont l’envoi expédié des 21,57 mètres a été flashé à 120,04 km/h avant de filer dans le but espagnol le 1er décembre au Khalifa International. Le but de l’Allemand Niclas Füllkrug, lui aussi face à l’Espagne le 27 novembre au Al Bayt Stadium, a filé à 118 km/h après avoir été expédié à 13,39 mètres. On notera que les trois équipes qui ont bénéficié de ces buts ne sont plus en compétition.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. Voir le but de Luis Chavez.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. Le but de Ritsu Doan