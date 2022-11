Coupe du monde 2022: un natif de Yaoundé offre la victoire à la Suisse contre le Cameroun

Né au Cameroun, Breel Embolo a accompagné sa famille en Suisse alors qu’il était tout jeune. Son but, finalement décisif contre les Lions Indomptables, a finalement été célébré avec une retenue somme toute logique. La Nati met la pression sur le Brésil et la Suisse qui s’affronteront à 20 heures.

La Suisse s’est imposée sur le plus petit des écarts (1-0) contre le Cameroun lors de la première journée du groupe G de la Coupe du monde, jeudi à Al-Wakrah au Qatar. Breel Embolo, né à Yaoundé il y a 25 ans mais qui a grandi en Suisse, a marqué le seul but du match pour la Nati. La Suisse, sortie en huitièmes il y a quatre ans, a émergé d’un duel bigarré. D’abord emballants, les Lions Indomptables ne sont pas parvenus à inverser la tendance après l’ouverture du score.

Si la première mi-temps a été riche en occasions, elles ont toutes été manquées, notamment par les Camerounais Bryan Mbeumo, Karl Toko Ekambi (10e), Martin Hongla (30e). Quelque peu dominée mais restée dans le match, notamment grâce à son portier Yann Sommer, la Suisse aurait pu prendre les devants juste avant la pause. Mais Manuel Akanji, seul au petit rectangle, n’a pas cadré sa tête sur corner (45e+1). Au retour des vestiaires, la Nati a dominé les échanges. Sur une action amorcée par Ruben Vargas et Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri a trouvé Breel Embolo qui, étrangement oublié, a eu tout le loisir de fusiller André Onana de près (1-0, 48e).

Les Camerounais, privés d’espace, n’ont pas été capables de revenir dans le match. Les Suisses auraient pu ajouter un second but mais Onana a arrêté les frappes de Vargas (66e) et Xhaka (89e) et Haris Seferovic, seul devant le but, a manqué de clairvoyance (90e+5). Le Cameroun a évolué toute la partie avec le Malinois Samuel Oum et Collins Fai, passé par le Standard. Martin Hongla, ancien de l’Antwerp, a été remplacé à la 68e.

Au classement, la Suisse est déjà en tête avec 3 points avant le duel de ce jeudi soir (20h) entre le Brésil et la Serbie.