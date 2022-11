Coupe du monde 2022: l’Australie élimine le Danemark !

Les Socceroos éliminent les Danish Dynamite, derniers demi-finalistes du championnat d’Europe. C’est la deuxième fois qu’ils accèdent à ce stade de la compétition après 2006, où ils avaient été sortis par l’Italie, future championne du monde. Dans l’autre rencontre du groupe, la France a conservé sa première place du groupe malgré une défaite contre la Tunisie.

La France et l’Australie, respectivement première et deuxième du groupe D après une défaite contre la Tunisie (0-1) et une victoire contre le Danemark (1-0), joueront les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Déjà assurés de leur qualification, les Bleus, champions du monde, ont malgré tout ponctué leur phase de groupes par une défaite contre la Tunisie. Largement remaniée, l’équipe de France s’est inclinée 1-0 sur un but de Wahbi Khazri (58e).

Les Aigles de Carthage ont occupé la deuxième position de ce groupe l’espace de quelques secondes seulement. En effet, l’Australie a marqué le seul et unique but du match contre les Danois à la 60e via Mathew Leckie.

C’est la deuxième fois de son histoire, après 2006, que l’Australie parvient à atteindre les huitièmes. Derrière la France et l’Australie, six points chacune, la Tunisie échoue à la 3e place (4 pts) malgré son succès de prestige et le Danemark, pointé comme potentielle surprise de ce rendez-vous qatarien, échoue à la dernière place avec 1 point.

En huitièmes, Français et Australiens croiseront avec le groupe C, où figurent la Pologne, l’Argentine, l’Arabie saoudite et le Mexique, qui peuvent encore tous se qualifier avant les duels de ce mercredi soir (20h). La France défiera le 2e dimanche (16h) à Doha, l’Australie le premier samedi (20h) à Al-Rayyan.