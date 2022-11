Coupe du monde 2022: l’Angleterre sans pitié pour l’Iran, les Pays-Bas s’offrent le Sénégal

Dans le groupe B, les Three Lions ont battu la Team Melli sur un score de tennis (6-2)grâce à un doublé de Saka et des réalisations signées Bellingham, Sterling, Rashford et Grealish. Les Iraniens ont sauvé l’honneur avec un doublé de leur star Mehdi Taremi. L’autre match du groupe A, qui avait vu hier l’Equateur prendre l’ascendant sur le Qatar, a validé la victoire des Pays-Bas contre le Sénégal. C’est le petit phénomène du PSV Cody Gakpo qui a lancé les Oranje sur la voie de la victoire avant que Davy Klaassen ne donne au score son allure définitive de 2-0.

Groupe A: les Pays-Bas à hauteur de l’Equateur

Le deuxième match du Groupe B disputé lundi au stade Al Thumama de Doha s’est terminé par la victoire 0-2 des Pays-Bas sur le Sénégal. Cody Gakpo (84e) et Davy Klasssen (90e+9) ont permis aux Oranje de partager la première place au classement avec l’Équateur, vainqueur sur le même score du Qatar lors du match d’ouverture, dimanche.

Groupe B: Score de tennis pour l’Angleterre

L’Angleterre s’est imposée facilement 6-2 contre l’Iran lundi à Al Rayyan lors de la rencontre inaugurale du groupe B de la Coupe du monde 2022 de football. Bukayo Saka (Angleterre) et Mehdi Taremi (Iran) ont chacun inscrit un doublé.

Les Britanniques trouvaient l’ouverture sur une tête de Jude Bellingham. Proche du petit rectangle, le milieu de terrain était plus prompt que son défenseur pour reprendre un centre de Luke Shaw venu du flanc gauche anglais (35e, 1-0). L’Angleterre doublait la mise grâce à Bukayo Saka à la suite d’un corner. Il profitait d’une remise de la tête de Maguire pour propulser le ballon dans le plafond du but iranien (43e, 2-0). Quelques secondes plus tard, Raheem Sterling reprenait en un temps de l’extérieur du pied droit un centre venu de la droite d’Harry Kane et triplait la mise en faveur des hommes de Gareth Southgate (45e + 1, 3-0). Après la pause, à l’entrée du rectangle adverse, Saka s’enfonçait dans la défense iranienne avant de placer le ballon hors de portée du gardien remplaçant Hosseini (le titulaire Beiranvand blessé dans un choc avec un équipier avait dû quitter le match à la 20e minute). Il marquait là son deuxième but personnel (62e, 4-0).

L’ancien gardien de l’Antwerp Alireza Beiranvand a dû sortir du terrain après un violent choc avec partenaire. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

Quasiment dans la foulée, une bonne passe iranienne dans la surface anglaise permettait à Mehdi Taremi de sauver l’honneur pour les siens (65e, 4-1). À peine monté au jeu, Marcus Rashford transformait sa première touche de balle en but. Bien trouvé par Kane, il se débarrassait de son défenseur dans le rectangle avant de tromper le gardien (71e, 5-1). En toute fin de rencontre, Jack Grealish participait à la fête en poussant au fond des filets une offrande de Callum Wilson à quelques centimètres du but (90e, 6-1). Au bout des arrêts de jeu, un penalty (accordé par le VAR) permettait à Taremi d’inscrire un deuxième but et d’atténuer la marque (90e + 13, 6-2).