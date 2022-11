Coupe du monde 2022: 88 joueurs engagés sont passés ou évoluent encore dans le championnat de Belgique

Vingt-quatre joueurs défendront les couleurs de la Jupiler Pro League au cours de la prochaine Coupe du monde. Ce nombre augmente même de 64 si l’on prend en compte les joueurs ayant déjà foulé les pelouses du Royaume.

Le Mondial 2022 au Qatar rassemblera 832 joueurs, soit 26 dans chacun des 32 pays engagés. Sur ces 832, 88 ont un lien avec la Belgique. Vingt-quatre sont actuellement actifs en Belgique, soixante-quatre y sont passés. C’est ce qui ressort d’une enquête de Statsperform, partenaire statistiques de la Pro League, l’association des clubs professionnels en Belgique.

Kaoru Mitoma (au centre) et Daichi Kamada (à droite) ont porté tous les deux les couleurs jaune et bleue en Belgique. Le premier à l’Union Saint-Gilloise, le second à Saint-Trond. (Photo by Kenta Harada/Getty Images)

Le Japon alignera le plus de joueurs ayant un lien avec la Belgique

Le Japon, avec huit joueurs, est le pays le plus représenté après la Belgique (22) dans ce classement particulier. Daniel Schmidt (Saint-Trond) et Ayase Ueda (Cercle) sont toujours actifs en D1 belge alors que Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada et Wataru Endo sont passés par les Canaris, Kaoru Mitoma par l’Union Saint-Gilloise, Junya Ito par Genk ainsi qu’Eiji Kawashima par le Lierse et le Standard.

Après leur passage en Belgique, Aleksandar Mitrovic (à droite), que l’on avait connu à Anderlecht, et Sergej Milinkovic-Savic (à gauche), ancien fer de lance de Genk, ont poursuivi leurs carrières en Italie et en Angleterre . (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Aleksandr Mitrovic et Sergej Milinkovic-Savic, stars serbes passées par Anderlecht et Genk

La Serbie suit avec sept joueurs ayant transité par la Belgique avec Strahinja Pavlovic (Cercle), Filip Mladenovic (Standard), Sergej Milinkovic-Savic (Genk), Aleksandar Mitrovic (Anderlecht), Filip Duricic (Anderlecht), Stefan Mitrovic (Courtrai, La Gantoise) et Vanja Milinkovic-Savic (Standard).

Le Ghana compte aussi sept joueurs avec Kamal Sowah et Denis Odoi, toujours au Club Bruges, comme Elisha Owusu à La Gantoise et Abdul Nurudeen à Eupen. Osman Bukari est passé par les Buffalos, Gideon Mensah par Zulte Waregem et Joseph Aidoo par Genk.

Le podium est complété par l’Iran, dont six joueurs de l’effectif ont des connexions belges. Ali Gholizadeh évolue à Charleroi alors qu’Alireza Beiranvand (Antwerp), Saeid Ezatolahi (Eupen), Milad Mohammadi (La Gantoise), Morteza Pouraliganji (Eupen) et Ramin Rezaeian (Ostende) ont joué en D1 belge.

Jonathan David (à gauche), désormais à Lille, est passé par La Gantoise alors que Tajon Buchanan (à droite) évolue encore au FC Bruges. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Quatre joueurs pour le Canada, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie

Les autres nations avec des joueurs ayant des liens avec la Belgique sont le Cameroun, le Canada, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie (4 joueurs), l’Équateur (3 joueurs), l’Australie, le Costa Rica, le Danemark, le Mexique, les Pays-Bas, le Qatar (2 joueurs) ainsi que la Croatie, le Portugal et les États-Unis.

On notera, notamment, le capitaine de l’Australie Mathew Ryan, gardien du Club Bruges et de Genk qui va entamer son troisième Mondial, le Canadien passé par La Gantoise Jonathan David, futur adversaire des Diables, le capitaine du Costa Rica Bryan Ruiz, qui a ravi les fans gantois pendant trois saisons (2006-2009), le gardien mexicain Memo Ochoa (Standard), le vice-champion du monde croate Ivan Perisic (Roulers, Club Bruges) ou encore les Sénégalais Krépin Diatta (Club Bruges) et Kalidou Koulibaly (Genk).

Philippe Coutinho pris en étau entre Kalidou Koulibaly (à gauche) et Cheikhou Kouyaté (à droite). Les deux Sénégalais sont respectivement passés par Genk et Anderlecht au début de leurs carrières. (Photo by PictoBank/Getty Images)

Sixième pays européen le mieux représenté

La Belgique est le sixième pays européen le mieux représenté lors de ce Mondial qatari. Avec 24 joueurs actifs, elle est seulement devancée par la Premier League anglaise (163 joueurs), la Liga espagnole (86), la Bundesliga allemande (81), la Serie A italienne (70) et la Ligue 1 française (58). Les championnats turc, portugais et néerlandais, avec 19 joueurs chacun, sont derrière.