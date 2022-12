Cinq finales en 22 ans : la France est-elle le meilleur pays du 21ème siècle ?

Les Bleus tenteront dimanche après-midi de décrocher leur deuxième titre mondial consécutif, ce qui en fait certainement l’un des meilleurs pays de ces dernières années. Mais le numéro 1 pour autant ?

Si l’on regarde les résultats de nos voisins français depuis l’année 2000, on ne peut que leur tirer notre chapeau. Après avoir été champions d’Europe en 2000, ils ont atteint la finale de la Coupe du monde en 2006. A ce stade du tournoi, la France s’est toutefois inclinée face à l’Italie à l’issue d’une séance de tirs au but. Par la suite, il a fallu attendre 10 ans pour que les Français soient à nouveau pleinement compétitifs dans un tournoi majeur. En 2016, à domicile, ils étaient sur le point de redevenir champions d’Europe, mais le Portugal de Cristiano Ronaldo (et d’Eder) a refroidi toutes les ardeurs en finale.

Mais l’apothéose absolue a suivi deux ans plus tard, en Russie, exactement 20 ans après le premier titre mondial. Les troupes de Didier Deschamps ont battu la Croatie pour s’offrir une deuxième étoile sur le maillot. Une troisième sera-t-elle rajoutée ce dimanche ?

Il s’agit là, nous le répétons, de performances impressionnantes de la part de notre voisin du sud, mais d’autres pays ne sont pas restés inactifs pendant cette période sur la scène internationale. L’Allemagne, par exemple, a toujours atteint au moins les demi-finales de la Coupe du monde entre 2002 et 2014. Et lors de la dernière année, elle a même brandi la Coupe. Cette place dans le dernier carré fut aussi le minimum pour la Mannschaft lors des championnats européens disputés entre 2008 et 2016. En dehors de ce sacre mondial au Brésil, nos voisins de l’est n’ont toutefois pas été en mesure de remporter d’autres prix.

L’Espagne a aussi remporté trois tournois d’affilée entre 2008 et 2012, avec deux titres européens et une Coupe du monde. En Amérique du Sud, l’Argentine a atteint deux fois la finale de la Coupe du monde et a remporté la Copa América, le championnat sud-américain en 2021. Et puis il y a le Brésil, qui est devenu champion du monde en 2002, a atteint les demi-finales en 2014 à domicile et a remporté par trois fois la Copa América au cours des 22 dernières années.

Une Amérique du Sud dominante

Mais quel pays peut désormais se targuer d’être « le meilleur du siècle » ? Pour tenter de répondre le plus objectivement possible à cette question délicate, nous avons attribué des points à diverses performances (voir le tableau tout en bas de l’article) de tous les pays depuis l’année 2000. La Coupe du monde a naturellement pesé le plus lourd dans le calcul, tandis que la Coupe d’Afrique des Nations et la Gold Cup, organisées tous les deux ans, ont été un peu moins bien cotées que l’Euro et la Copa América, compétitions qui se déroulent tous les quatre ans.

Lionel Messi ambitionne de remporter son premier titre mondial ce dimanche. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Après l’addition de tous les points, c’est le Brésil qui est sorti vainqueur. Comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, les Divins Canaris ont été intraitables sur leur continent lors de ce siècle, en se hissant quatre fois en finale et en brandissant le trophée à trois reprises. A ces titres, il faut ajouter le sacre mondial de 2002 au Japon et en Corée du Sud. L’Argentine talonne son éternel rival sud-américain et pourrait encore prendre deux points supplémentaire en cas de victoire finale ce dimanche.

La France n’arrive donc qu’en troisième position, malgré ses trophées européen et mondial et trois autres finales dans les tournois majeurs. Les Bleus paient principalement les éliminations précoces des Coupes du monde 2002 et 2010 et de l’Euro 2008, lors desquelles ils avaient été priés de faire leurs valises après la phase de groupes. Un cas de figure qui n’est jamais arrivé à l’Argentine ou au Brésil au cours des 22 dernières années.

Derrière ce trio de choc, l’on retrouve l’Allemagne, bien placée jusqu’en 2016, mais durement sanctionnée par ses sorties de route rapides lors des deux dernières éditions du Mondial. L’Espagne arrive en cinquième position. Malgré sa surpuissance entre 2008 et 2012, elle n’a pas pu réaliser d’autres grandes performances en dehors de ses deux titres européens et de la Coupe du monde.

L’Espagne n’a pas réalisé de grands tournois en dehors de ses sacres européens et de son titre mondial, tous réaliséss entre 2008 et 2012. (Photo by Amin Mohammad Jamali/Getty Images)

Mexicains notables

Les autres pays qui figurent dans notre top 10 sont notamment le Mexique et les États-Unis. Les Américains n’ont pas été en mesure de sortir des poules d’une Coupe du monde qu’en 2006 et en 2018, ils avaient raté le déplacement en Russie. Il y a vingt ans, ils avaient réalisé leur meilleur résultat en atteignant les quarts de finale. De plus, l’USMNT s’est également qualifiée une fois pour les demi-finales de la Copa América (ils avaient été invités) et a participé à pas moins de neuf des douze finales de la Gold Cup au XXIe siècle. Elle a remporté la Coupe à six reprises. C’est aussi un peu le même cas de figure pour le Mexique, qui a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde à chaque fois entre 2002 et 2018. A côté de cela, El Tri a également participé à la finale de la Copa América en 2001 et a remporté la Gold Cup à cinq reprises.

La Belgique, qui a manqué pas moins de cinq tournois majeurs entre 2002 et 2014, ne se trouve qu’à la 18e place. Son meilleur résultat a été la demi-finale de la Coupe du monde 2018. Elle aussi atteint les quarts de finale à trois reprises, une fois au Mondial au Brésil et deux fois lors des Euros (France 2016 et l’édition de 2021). L’élimination en phase de groupe de ce tournoi mondial au Qatar n’a pas non plus aidé les actions des Diables rouges.

Regardez ici le top 10

*La France et l’Argentine disputeront une autre finale de la Coupe du monde dimanche et peuvent donc gagner deux points supplémentaires en cas de victoire.