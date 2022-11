Casper Nielsen ne disputera pas la Coupe du monde

Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, n’a pas retenu le milieu brugeois dans sa liste des 26 pour le Mondial au Qatar.

Lundi le sélectionneur danois Kasper Hjulmand avait annoncé une liste de 21 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar. Les cinq dernières places ont été accordées dimanche. Elles sont revenues au gardien de but Frederik Rönnow (Union Berlin), au défenseur Alexander Bah (Benfica), aux milieux de terrain Robert Skov (Hoffenheim) et Christiaan Norgaard (Brentford) et à l’attaquant Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

Dans le groupe D, le Danemark débutera le 22 novembre contre la Tunisie, avant le choc contre la France le 26 puis le dernier match contre l’Australie le 30. Les 26 Danois pour le Qatar:

Gardiens: Kasper Schmeichel (Nice/Fra), Oliver Christensen (Hertha Berlin/All) et Frederik Rönnow (Union Berlin)

Défenseurs: Daniel Wass (Brøndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United/Ang), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/Tur), Joakim Maehle (Atalanta Bergame/Ita), Andreas Christensen (FC Barcelone/Esp), Simon Kjaer (Milan AC/Ita), Joachim Andersen (Crystal Palace/Ang), Victor Nelsson (Galatasaray/Tur) et Alexander Bah (Benfica)

Milieux: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/Ang), Thomas Delaney (FC Séville/Esp), Christian Eriksen (Manchester United/Ang), Mathias Jensen (Brentford/Ang), Robert Skov (Hoffenheim) et Christiaan Norgaard (Brentford)

Attaquants: Mikkel Damsgaard (Brentford/Ang), Andreas Skov Olsen (Club Bruges/Bel), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort/All), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (FC Séville/Esp), Jonas Wind (Wolfsburg/All), Andreas Cornelius (FC Copenhague) et Yussuf Poulsen (RB Leipzig).