Amitié, racines et histoire : France-Maroc, plus qu’une simple demi-finale

La demi-finale entre le Maroc et la France sera spéciale tant les deux nations ont de liens. Aperçu.

Une place en finale est en jeu lors de la rencontre entre le Maroc et la France, mercredi soir. Les Lions de l’Atlas sont déjà entrés dans l’histoire en devenant le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du monde, tandis que la France cherche à se succéder comme championne du monde. Ce serait la première fois depuis 1962, lorsque le Brésil de Pelé a remporté le titre mondial une deuxième fois d’affilée.

Le match de mercredi opposera deux équipes qui énormément de liens entre elles. Entre amitié, vengeance, histoire coloniale et émeutes.

Bromance

Deux coéquipiers rêvaient de cette demi-finale avant le tournoi : Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Ils ne se connaissent que depuis juillet 2021, date à laquelle Hakimi a quitté l’Inter pour le PSG, mais sont depuis inséparables au sein du club parisien. « ACHRAF HAKIMI. BEST RB IN THE WORLD », a tweeté Kylian à propos de son pote en janvier dernier, par exemple. Selon Hakimi, ils partagent les mêmes goûts en matière de musique et de jeux vidéo et c’est Mbappé qui lui apprend à parler français au PSG.

Ils célèbrent toujours leurs buts ensemble avec un nouveau handshake et partent également en vacances à deux. D’ailleurs, ça a provoqué une émeute sur les médias sociaux l’année dernière lorsqu’ils sont allés visiter Madrid. Hakimi a été formé au Real et connaît donc bien les lieux, mais les médias y ont vu un signe que Mbappé était en route pour la Maison Blanche.

Les deux joueurs du PSG partagent les mêmes goûts en matière de musique et de jeux vidéo et c’est Mbappé qui apprend à parler français à Hakimi à Paris. (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Une amitié qui n’a pas cessé au Qatar : Mbappé a visité l’hôtel de l’équipe marocaine pendant la première semaine de la Coupe du monde et a partagé sur son compte Instagram une photo d’Hakimi avec sa mère, célébrant ensemble la qualification du Maroc pour les demi-finales.

Mercredi soir, ils seront adversaires directs sur le terrain, et Hakimi devra tenter de bloquer les rushs du Français. Un duel qui promet.

Racines françaises

Pour d’autres au sein de l’équipe marocaine, l’affrontement sera également celui avec le pays où ils vivent ou ont grandi. Ainsi, le sélectionneur national Walid Regragui, est né en région parisienne et a passé presque toute sa carrière de joueur en France. Il n’a toutefois jamais joué pour les Bleus, mais bien pour l’équipe du Maroc où il a disputé 44 matches internationaux.

Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un lien avec Olivier Giroud. Ces derniers jours, des photos d’eux sur le terrain d’entraînement de Grenoble ont fait surface. Regragui y terminait sa carrière pro tandis que commençait à peine celle de Giroud. Au final, ils n’ont partagé le même club que pendant deux mois et n’ont été sur le terrain ensemble que pendant 45 minutes.

Plusieurs autres joueurs ont passé presque toute leur vie en France. Le capitaine Romain Saïss, par exemple, est né en Auvergne et a débuté sa carrière à Angers avant de passer par Wolverhampton et maintenant Besiktas. Et puis, il y a Sofiane Boufal qui est né à Paris et évolue désormais à Angers, la ville où il a grandi. Une vidéo de lui lors d’un point-presse à la Coupe d’Afrique des Nations plus tôt cette année a également refait surface. Un journaliste lui pose une question en arabe, mais Boufal lui demande en riant de la répéter en français, car son arabe n’est pas terrible.

Sofiane Boufal est né à Paris et défend les couleurs d’Angers. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Une histoire commune

Que tant de Marocains aient un lien avec la France n’est guère surprenant. Après tout, le pays d’Afrique du Nord a été un protectorat de la France entre 1912 et 1956. De nombreux Français se sont installés à Casablanca et dans les autres grandes villes du pays, tandis que beaucoup de Marocains ont fait le chemin inverse.

Après l’indépendance, deux autres vagues de migration ont eu lieu quand l’industrie française a fait appel aux travailleurs marocains. Une situation comparable à celles des Marocains venus en Belgique pour travailler dans les mines de charbon.

Il y a donc maintenant une très grande communauté marocaine en France et elle a largement célébré les victoires de son équipe. Et comme chez nous, la fête a par endroit dégénéré en émeutes. C’est pourquoi, à Paris, tout est actuellement préparé pour garder le contrôle des fêtards mercredi soir.

Maroc underdog

Enfin, les deux pays ont également joué l’un contre l’autre à quelques reprises. Bien que cela n’ait jamais été vraiment excitant. Après plusieurs matchs amicaux non officiels, ils se sont rencontrés pour la première fois en 1988. Ce match s’est soldé par une victoire 1-2 pour la France. Sur les quatre confrontations qui ont suivi, les Bleus n’ont pas perdu une seule fois. La dernière rencontre date de 2007 et s’est soldée par un match nul 2-2. Les Marocains seraient sans doute très heureux d’un tel résultat mercredi après 120 minutes. Aux tirs au but, tout peut arriver.