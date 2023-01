Open d’Australie: Victoria Azarenka retrouve le dernier carré dix ans plus tard

En 2013, la Bélarusse avait remporté son deuxième et dernier succès dans la première levée du Grand Chelem.

Victoria Azarenka va retrouver les demi-finales de l’Open d’Australie de tennis dix ans après son deuxième et dernier succès. La Bélarusse, 24e joueuse mondiale et tête de série N.24, a pris la mesure 6-4, 6-1 de l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3/N.3), mardi, en quarts de finale, à Melbourne. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Azarenka prenait directement le large dans le premier set (3-0). Elle manquait deux balles de set à 5-2 et deux autres à 5-3 sur son service avant d’empocher la première manche. Dans le deuxième set, la Bélarusse réalisait à nouveau un break rapide (2-0). Pegula débreakait dans la foulée, mais Azarenka reprenait aussitôt le large et ne perdait plus le moindre jeu.

Azarenka, 33 ans, a remporté l’Open d’Australie en 2012 et 2013. Elle n’avait plus atteint le dernier carré à Melbourne depuis. Après avoir mis sa carrière entre parenthèses à la suite de la naissance de son fils, en 2017, elle avait atteint la finale de l’US Open pour la troisième fois de sa carrière en 2020. Azarenka rencontrera pour une place en finale la Kazakhe Elena Rybakina, victorieuse, plus tôt dans la journée, de la Lettonne Jelena Ostapenko, 6-4, 6-2.

Après les éliminations de la N.1 mondiale Iga Swiatek en huitièmes de finale et de la N.2 Ons Jabeur au deuxième tour, Pegula, 28 ans, était la joueuse la mieux classée encore en lice à Melbourne. L’Américaine manque une première qualification en demi-finale d’un Grand Chelem.

Les deux autres quarts de finale, entre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 31) et la Polonaise Magda Linette (WTA 45) d’un côté, et entre la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 5) et la Croate Donna Vekic (WTA 64) de l’autre, se joueront mercredi.