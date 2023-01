Open d’Australie: David Goffin affrontera un joueur issu des qualifications, Zizou Bergs se hisse dans le tableau final

En cas de succès lors de ce premier tour, notre compatriote pourrait tomber sur un obstacle de taille en la personne de Alexander Zverev, 13e mondial.

David Goffin (ATP 53) affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour de l’Open d’Australie de tennis, premier Grand Chelem de la saison. Le tirage au sort du tableau principal du simple messieurs a été effectué jeudi.

Le tableau principal sera complété à l’issue des qualifications dont les derniers matchs se disputent jeudi. Zizou Bergs (ATP 131) a réussi à s’extraire de ce tableau préliminaire grâce à sa victoire (6-1, 6-2) au 3e et dernier tour face au Bulgare Adrian Andreev (ATP 191) et attend lui aussi de connaître son adversaire. En cas de victoire au premier tour, Goffin pourrait trouver sur sa route Alexander Zverev, 13e mondial et tête de série N.12. L’Allemand, de retour sur le circuit après sa blessure à la cheville encourue à Roland-Garros l’an passé, débutera également contre un qualifié.

Le tirage au sort n’a pas été clément avec l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2), tête de série N.1 après le forfait de son compatriote Carlos Alcaraz. Le tenant du titre rencontrera le Britannique Jack Draper (ATP 40). Le Serbe Novak Djokovic (ATP 5), expulsé du pays l’an dernier avant le début du tournoi faute de vaccin anti-Covid, a hérité de l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 75). Djokovic, neuf fois vainqueur à Melbourne, et Nadal ne sont pas dans la même partie de tableau et ne pourraient se rencontrer qu’en finale.

L’Espagnol détient actuellement le record de titres en Grand Chelem (22), mais le Serbe ne pointe qu’à une longueur. Deux chocs se produiront par ailleurs dès le premier tour: le Britannique Andy Murray (ATP 49) affrontera l’Italien Matteo Berrettini (ATP 14) et l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 99), de retour à Melbourne après avoir manqué l’édition 2022 sur blessure, défiera le Russe Andrey Rublev (ATP 6).