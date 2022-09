Novak Djokovic rend aussi hommage à Roger Federer: « Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l’excellence »

L’autre grand rival de Roger Federer lui a aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Novak Djokovic a rendu hommage vendredi à Roger Federer, la légende suisse du tennis qui a annoncé jeudi sa retraite en tant que joueur de tennis professionnel. Dans une publication sur Instagram, le Serbe s’est remémoré « plus d’une décennie de moments incroyables et de batailles ».

« Roger, c’est difficile de regarder cette journée et de mettre des mots sur tout ce que nous avons passé ensemble », a écrit Djokovic. « Plus d’une décennie de moments incroyables et de batailles à se remémorer. Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l’excellence et la mener avec intégrité et sang-froid. C’est un honneur de te connaître sur le terrain et en dehors, et ce, pour de nombreuses années à venir. Je sais que ce nouveau chapitre vous réserve des choses incroyables, à toi, à Mirka, aux enfants et à vos proches, et que les supporters de Roger peuvent encore s’attendre à beaucoup de choses. »

Djokovic souhaite « beaucoup de joie, de santé et de prospérité pour l’avenir » à Federer et à sa famille. « Je suis impatient de célébrer tes succès et de te voir à Londres », pour la Laver Cup (23-25 septembre), où Federer disputera son dernier tournoi avant de ranger ses raquettes. Federer et Djokovic se sont rencontrés à 50 reprises, le Serbe menant 27-23 dans leurs confrontations.