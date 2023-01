L’Open d’Australie enregistre un nouveau record d’assistance

La première levée du Grand Chelem de la saison est la plus fréquentée des quatre. L’US Open, Roland-Garros et Wimbledon arrivent loin derrière.

L’Open d’Australie de tennis a fait ses comptes à l’issue de sa quinzaine. Les organisateurs ont annoncé mardi qu’un nouveau record d’assistance a été enregistré avec 839.192 spectateurs qui sont passés par les portes du Melbourne Park. Cela en fait de loin le tournoi du Grand Chelem le plus fréquenté. En incluant la semaine de qualification, le nombre total de visiteurs du tournoi de tennis s’est élevé à 902.312.

Les trois autres Grands Chelems ne peuvent pas afficher ces chiffres. L’US Open a enregistré 776 120 visiteurs l’année dernière, Roland-Garros 613.500 et Wimbledon 515.164. L’Open d’Australie a battu son record de 2020, quand il avait accueilli 812.174 visiteurs. Il a également battu le record sur une seule journée cette année avec 94.854 visiteurs, effaçant le précédent établi en 2020 avec 93.709. Le directeur du tournoi, Craig Tiley, prévoit que l’Open d’Australie franchira la barre du million de visiteurs l’année prochaine. « Les rapports prévissionnels sur la fréquentation étaient très sombres, car des grands noms comme Roger Federer, Serena Williams et Ashleigh Barty manquaient à l’appel. Mais nous avons vu que le public est venu en grand nombre parce qu’il veut être amusé et le tennis s’avère être une superbe attraction », a-t-il déclaré au journal Melbourne Age.