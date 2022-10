Fin de parcours en quarts de finale pour David Goffin, battu par Richard Gasquet

David Goffin a été éliminé en quarts de finale de l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure et doté 648.130 euros, vendredi à la Lotto Arena. Goffin, 58e mondial, s’est incliné en deux sets 6-2, 7-6 (8/6) contre le Français Richard Gasquet (ATP 82) au bout d’1 heure et 53 minutes de jeu.

Après un début de match équilibré, Gasquet a transformé sa quatrième balle de break dans le quatrième jeu pour mener 3-1, avant de confirmer sur son service dans la foulée. Auteur de sept fautes directes dans la première manche, Goffin n’est pas parvenu à inverser la tendance et le Français s’est offert le gain du premier set sur un nouveau break (6-2).

La seconde manche a été plus disputée et les deux joueurs ont conservé leur service jusqu’au jeu décisif où Goffin a mené 4-2 puis 5-3. À 5-5, le N.1 belge s’est offert une balle de set, immédiatement sauvée par Gasquet. Le Français, vainqueur à Anvers en 2016, a ensuite fait mouche sur sa première balle de match, profitant d’une double faute de Goffin (8/6).

En demi-finale, Gasquet affrontera le vainqueur du dernier quart de finale entre le Britannique Daniel Evans (N.5), 26e mondial, et le Canadien Felix Auger-Aliassime (N.2), 10e joueur du monde.

Plus tôt vendredi, l’Américain Sebastian Korda (ATP 36) et l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 132) se sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire respective face au Japonais Yoshihito Nishioka, 39e mondial et tête de série N.8, et le Polonais Hubert Hurkacz, 11e mondial et première tête de série.