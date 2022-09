David Goffin sur Roger Federer: « Il a fait évoluer le tennis à un niveau jamais atteint »

Le numéro 1 belge a affronté Roger Federer 11 fois au cours de sa carrière et l’avait battu en demi-finale des Masters de Londres en 2017. Il évoque le vide que laissera son idole de jeunesse et l’impact qu’il a eu sur le tennis.

David Goffin (ATP 62) a également réagi à l’annonce du départ à la retraite de Roger Federer, jeudi. Depuis Hambourg, où il s’apprête à disputer une rencontre capitale en Coupe Davis avec la Belgique contre l’Allemagne, le Liégeois, 31 ans, s’est dit « très triste » de voir son idole de jeunesse ranger définitivement ses raquettes.

« Cela devait arriver à un moment donné parce que, à 41 ans, pour un joueur de tennis, on n’est pas éternel », a-t-il confié au sujet de la fin de carrière du Suisse. « J’ai plein de souvenirs avec lui, que ce soit sur ou en dehors des courts. C’est une personne qu’on adore tous. Au total, je l’aurai affronté onze fois, avec une victoire dont je me souviendrai longtemps, en demi-finale du Masters (NDLR : en 2017 à Londres). Cela restera la plus grande victoire de ma carrière, quoi qu’il arrive ! »

David Goffin, qui a rencontré Roger Federer pour la première fois à Roland-Garros en 2012 avant d’être invité dans son camp de base, à Dubai, pour préparer la saison 2015, considère que l’ancien n°1 mondial, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, laissera un grand vide. « Il va manquer énormément au tennis », a-t-il poursuivi. « C’était la locomotive. Il a fait évoluer le tennis à un niveau jamais atteint, pas uniquement en termes de compétition pure, mais aussi au niveau du marketing, du business. Pour moi, c’est clairement le plus grand, même si j’adore Rafa (NDLR : Rafael Nadal), presque autant que lui. Cela va être dur de se dire qu’il ne disputera plus aucun tournoi officiel. »