Championnats d’Europe: Anne Zagré éliminée en demi-finales du 100 m haies

Anne Zagré ne disputera pas sa 4e finale dans les championnats d’Europe d’athlétisme en plein air dimanche soir (20h45) à Munich. La Bruxelloise a été éliminée en prenant la 5e place de la 3e demi-finale en 13.12 secondes (+0,1 m/s), dimanche soir au début de la dernière session de cette 25e édition de l’Euro. Elle a réalisé le 13e chrono des demi-finales.

La victoire dans sa course est revenue à la Britannique Cindy Sember en 12.62, meilleur temps des demi-finales, devant la Française Cyréna Samba-Mayela (12.82).

Samedi, Zagré avait dû passer par les séries. Elle avait gagné la 2e course en 13.12 (-0,7 m/s) et signé le 2e chrono des concurrentes. Les trois premières des trois séries et celles qui avaient réussi les trois autres meilleurs chronos rejoignaient les demi-finales.

Dimanche pour figurer parmi les huit finalistes, il fallait prendre une des deux premières places des trois demies ou réaliser un des deux autres meilleurs chronos. La seconde et dernière repêchée au temps est la Danoise Mette Graversgaard en 12.87.

Anne Zagré, dont le record national est de 12.71, disputait son 4e Euro en plein air. Elle a disputé les finales dans les trois premières, se classant 4e à deux reprises : en 2012 à Helsinki (en 13.02) et en 2014 à Zurich (12.89). Elle a aussi pris une 5e place en 2016 à Amsterdam (12.97).