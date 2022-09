Red Bull est accusé d’avoir dépassé le plafond budgétaire

C’est ce que rapportent vendredi le journal italien Gazzetta dello Sport et le magazine allemand Auto, Motor und Sport.

L’équipe de Formule 1 Red Bull aurait dépassé son plafond salarial la saison dernière. C’est ce que rapportent vendredi le journal italien Gazzetta dello Sport et le magazine allemand Auto, Motor und Sport. Red Bull aurait dépensé plus que le maximum de 145 millions de dollars autorisé pour développer et améliorer les voitures de Max Verstappen et Sergio Pérez au cours de l’année. Le Néerlandais a remporté le titre mondial la saison dernière après une lutte acharnée avec le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

Le dépassement du plafond budgétaire de 5 millions de dollars serait considéré comme une infraction mineure, éventuellement sanctionnée par une simple amende. Les courses qui ont largement dépassé la limite doivent craindre des déductions de points.



La Fédération internationale du sport automobile (FIA) n’a pas encore réagi aux rapports des médias. Selon la Gazzetta dello Sport, trois équipes ont dépassé le plafond budgétaire, dont Red Bull. Le magazine allemand parle de deux équipes : Red Bull et Aston Martin.



Les pilotes de Formule 1 sont actuellement à Singapour, où Verstappen pourrait remporter son deuxième titre mondial dès dimanche. Le leader de Red Bull a une énorme avance sur les autres au classement de la Coupe du monde. Verstappen lui-même pense qu’il y a une chance plus réaliste qu’il devienne champion du monde la semaine prochaine au Japon.