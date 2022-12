Le Grand Prix d’ouverture de la saison 2024 de Formule 1 aura lieu en Arabie Saoudite

C’est généralement le GP d’Australie à Melbourne qui lançait le grand bal des monoplaces. Le ramadan expliquerait ce changement de place au calendrier.

La saison 2024 de Formule 1 devrait débuter, pour la première fois, en Arabie saoudite. L’information a été révélée jeudi par le gouvernement de l’Etat australien de Victoria lors de l’annonce portant sur la prolongation du contrat de Melbourne pour accueillir le Grand Prix d’Australie jusqu’en 2037.

« Une partie de l’accord prévoit que Melbourne accueille la première course de la saison de Formule 1 au moins quatre fois entre 2023 et 2037, l’Arabie saoudite accueillant la première course de la saison 2024 par respect pour le ramadan », a expliqué le gouvernement de l’Etat de Victoria dans un communiqué.

En 2024, le ramadan commencera le 10 mars et durera jusqu’au 8 avril. Ce qui signifierait que le coup d’envoi de la saison serait donné début mars. Aucune confirmation officielle n’a été donnée quant à la date et au lieu du premier Grand Prix de la saison.

La prochaine saison de F1 débutera le 5 mars 2023 à Bahreïn. Le Grand Prix d’Arabie saoudite suivra le 19 mars comme deuxième manche. Le circuit de la corniche de Djeddah accueille la Formule 1 depuis 2021.