Le GP de Spa-Francorchamps avancé au 30 juillet en 2023

La manche belge du championnat du monde de F1, qui se tient habituellement à la fin du mois d’août, se déroulera donc un mois plus tôt en 2023, année record puisque 24 Grands Prix composeront le calendrier.

La FIA, la fédération internationale automobile a confirmé un Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps au calendrier de la Formule 1 pour 2023. Il aura lieu le 30 juillet.

Habituellement organisé fin août, le rendez-vous spadois a trouvé une place l’année prochaine au calendrier une semaine après le Grand Prix de Hongrie et juste avant la trêve estivale qui s’achèvera le 27 août avec une reprise au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

Un record de 24 rendez-vous sont inscrits au calendrier de la saison 2023 de F1 avec pour commencer le GP du Bahreïn le 5 mars et pour finir le Grand Prix d’Abou Dhabi le 26 novembre. Spa-Francorchamps sera ainsi le 14e rendez-vous de la saison. Le contrat du Grand Prix de Belgique avec Formula One, qui gère la F1, arrivait à échéance à la fin de l’année et la présence de l’épreuve au calendrier 2023 était menacée. Son maintien au calendrier avait été confirmé fin août pour 2023, restait à trouver une case dans l’échéancier.

Ce sera fin juillet, un mois plus tôt qu’à l’accoutumée. Spa-Francorchamps est apparu pour la première fois au calendrier de la Formule 1 lors de la saison inaugurale, en 1950. Jusqu’ici 67 Grands Prix de Belgique de F1 ont eu lieu, 55 à Spa-Francorchamps. Après le Bahreïn, la F1 passera par l’Arabie saoudite (19 mars), l’Australie (2 avril) et la Chine (16 avril à Shanghai). Un nouveau point de chute s’est intercalé dans le calendrier 2023 avec le Grand Prix de Las Vegas le 18 novembre, l’avant-dernier de la saison, et le troisième de l’année aux Etats-Unis avec Miami (7 mai) et Austin (22 octobre).

Longtemps baigné d’incertitude, le mythique Grand Prix de Monaco reste inscrit au calendrier aussi. Il aura lieu le 28 mai, intercalé entre l’Emilie-Romagne (le 21 mai à Imola) et la Catalogne avec le Grand Prix d’Espagne le 4 juin pour trois semaines de course consécutives en Europe. Après un an d’absence, le Grand Prix du Qatar fait à nouveau partie du grand cirque de la F1, le 8 octobre.

Trois années de plus pour Monaco

Le Grand Prix Monaco fera partie du calendrier de la Formule 1 pour trois années encore, jusqu’en 2025, a confirmé mardi le promoteur de la F1.

Le premier GP dans les rues de Monaco a eu lieu en 1950. Il sera le 8e des 24 rendez-vous de la saison 2023.