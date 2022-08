GP de Belgique : Max Verstappen s’impose à Spa-Francorchamps

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Belgique de Formule 1, 14e des 22 manches du championnat du monde, dimanche, sur le circuit de Spa-Francorchamps (7,004 km). Le champion du monde en titre a devancé son équipier mexicain Sergio Perez et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari).

A la suite de la pénalité infligée à Max Verstappen, Carlos Sainz s’élançait de la pole alors que le Néerlandais démarrait de la 14e place sur la grille, juste devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

La ‘safety car’ devait entrer en piste directement après un contact entre Lewis Hamilton (Mercedes), contraint à l’abandon, et Fernando Alonso (Alpine) alors qu’un passage au stand s’imposait pour Leclerc, victime d’une crevaison.

Après 8 tours, Verstappen se trouvait déjà en troisième position, derrière Sainz et Perez. Quatre tours plus loin, il prenait la tête après l’arrêt au stand de Sainz et avoir dépassé son équipier mexicain. Son passage au stand le remettait derrière l’Espagnol, mais le champion du monde reprenait les commandes au 18e tour.

Bien installé en tête, le Néerlandais conservait et gérait son avance en tête de la course pour décrocher le 29e succès de sa carrière, le 9e cette saison et le 3e consécutif. Sergio Perez et Carlos Sainz complétaient le podium. Le Britannique George Russell (Mercedes) et l’Espagnol Fernando Alonso terminaient eux respectivement 4e et 5e alors que Leclerc, 6e, a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir respecté les limites de vitesse dans les stands.

Verstappen reste en tête du championnat avec 284 points soit 93 de plus que Sergio Perez, 2e avec 191 points devant Charles Leclerc qui glisse à la 3e place avec 186 points alors que la Formule 1 fera escale chez lui, aux Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort, dimanche prochain.