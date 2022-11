George Russell ému après sa première victoire en Grand Prix: « En F1, nos émotions varient considérablement en fonction de nos performances »

Le Britannique a remporté le GP du Brésil.

« J’ai rêvé de ce moment tellement de fois » a savouré le Britannique George Russell après avoir décroché sa première victoire en Formule 1 dimanche au Grand Prix du Brésil. « Je pense que la course a été bien gérée, tout était sous contrôle. Je savais à quel point Lewis (Hamilton, 2e du GP, ndlr) était rapide et quand la voiture de sécurité est entrée en piste (à moins de 20 tours de la fin), je me suis dit +ça va être très, très dur maintenant+ mais nous avons mis en place un bel enchaînement, très peu d’erreurs et la pression que Lewis m’a mis était immense, mais je suis tellement fier de toute l’équipe. Les progrès que nous avons faits depuis le début de l’année sont incroyables et ça va nous donner une sacrée impulsion pour la saison prochaine ».

Interrogé sur sa réaction après être passé sous le drapeau à damiers, Russell a répondu : « Pour être honnête, j’ai été impressionné par la rapidité avec laquelle j’ai commencé à pleurer quand j’ai franchi la ligne (…). J’ai juste pensé à ma famille. J’ai ma mère à la maison avec ma petite amie. J’ai ma soeur avec son mari, mon frère avec mon père, et ses deux enfants. Donc tous les membres de ma famille la plus proche étaient un peu dispersés, mais je sais qu’ils regardaient tous ensemble et dès que j’ai eu mon téléphone juste après la course, je les ai tous appelés, via un groupe FaceTime. Ca a été émotionnellement les montagnes russes et une sacrée aventure pour nous tous: du karting, aux voyages à travers le pays dans le camping-car avec mes parents, en passant par le soutien que mon frère et ma soeur m’ont apporté et celui de mes amis tout au long de cette saison. La Formule 1, ce n’est pas une vie simple, nous vivons tous notre rêve, mais nos émotions varient considérablement en fonction des performances. On rentre d’un week-end soit très heureux et les choses vont bien, soit très déçu ».