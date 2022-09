Autres sports L’exploit XXL des Belgian Lions contre l’Espagne: « Nous ne sommes pas ce petit pays quand il s’agit de basket »,

Jonathan Tabu a été brillant et déterminant contre l'Espagne. (Photo by NIKOLA KRSTIC / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by NIKOLA KRSTIC/BELGA MAG/AFP via Getty Images)