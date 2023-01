Il y a vingt-cing ans, « Fredje » Deburghgraeve offrait à la Belgique son seul titre mondial en natation

Ce 12 janvier, il y a exactement vingt-cinq ans que Frederik Deburghgraeve remportait le premier et unique titre mondial belge en natation.

Article du 10 janvier 2018

Tout le monde se souvient du titre olympique du Flandrien aux Jeux d’Atlanta 1996. Un autre exploit est moins connu : durant son illustre carrière, Frederik Deburghgraeve a aussi réussi le fameux grand chelem en nageant le record du monde (petit et grand bassins) ainsi que les records olympique et européen (1995, Vienne) et en enlevant un titre mondial en 100 mètres brasse. Il a conquis ce titre le 12 janvier 1998 à Perth, en Australie, de manière inattendue.

A force de nager six à huit heures par jour, Fred s’est épuisé mentalement à l’issue des Jeux 1996. Il s’est octroyé une pause de six mois, loin de la pression médiatique, dans un étrange mélange de moto, de pêche, de hard rock, de football et de bière. Le nageur roularien a déclaré forfait pour l’EURO 1997 de Séville. Il n’avait plus qu’un objectif en tête : se préparer tranquillement mais avec une motivation extrême au Mondial 1998.

Son retour a suscité le doute mais Deburghgraeve a prouvé qu’il avait eu raison : il a été le plus rapide en séries comme en finale, avec un chrono de 1’01 »34, certes à 74 centièmes de son record mondial d’Atlanta. Il a devancé le Chinois Zeng Qiliang (1’01 »76) et l’Américain Kurt Grote (1’01 »93).

» Je savais que j’allais gagner à Atlanta. Nul ne tenait compte de moi et ça me vexait. C’est ce qui rend cette victoire si précieuse « , a déclaré le Belge à l’issue de l’épreuve. Aux Jeux de Sydney, tout le monde pensait qu’il reconduirait son titre olympique mais il n’est plus parvenu à recharger ses batteries, tracassé notamment par des problèmes fiscaux.

En mai 2000, peu avant ses 27 ans, Deburghgraeve a mis un terme définitif à sa carrière et s’est reconverti dans la vente de chaussures. De nos jours, âgé de 44 ans, il est responsable des ventes externes de l’entreprise roularienne Reflecta Graphics.

Par Jonas Creteur