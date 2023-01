Coupe du monde de hockey sur gazon: les Red Lions se qualifient pour les quarts de finale après leur large succès contre le Japon

Les Red Lions ont profité de leur meilleure différence de buts pour devancer les Allemands qui disputeront les cross-overs. La Belgique devra encore attendre un peu avant de connaître le nom de son prochain obstacle.

La Belgique (FIH 2) a terminé son premier tour de la Coupe du monde de hockey par une victoire 7-1 sur le Japon (FIH 18), vendredi, à Rourkela, en Inde, dans le groupe B.

Tom Boon a inscrit cinq buts (22e, 27e, 28e, 51e et 56e), Cédric Charlier (18e) et Sébastien Dockier (52e) complétant le succès belge, alors que Kentaro Fukuda (46e) avait réduit l’écart. Les Red Lions doivent à présent attendre le résultat du match entre l’Allemagne (FIH 4) et la Corée du Sud (FIH 10) à 14h30 heure belge pour savoir s’ils sont directement qualifiés en quarts de finale ou s’ils doivent passer par les ‘crossovers’.

Après une victoire 5-0 sur la Corée du Sud et un partage 2-2 face à l’Allemagne, les Belges, champions du monde en titre, terminent cette phase de groupes avec 7 points et une différence de buts de +11 Avant son dernier match, l’Allemagne est deuxième avec 4 points et une différence de buts de +3. La Corée du Sud occupe la troisième place avec 3 unités, le Japon ferme la marche avec 0 point.

Belges et Allemands, qui se sont quittés sur un partage mardi (2-2), affichent 7 points au compteur dans le groupe B. Mais les Red Lions, avec une différence de buts de +11 et devancent les ‘Honamas’ (+8) dans ce critère particulier.

Champions du monde en titre, les Red Lions joueront le 24 janvier (14h30 belges) à Bhubaneswar face au vainqueur du match entre l’Inde, 2e du groupe D, et la Nouvelle-Zélande, 3e du groupe C.

De son côté, l’Allemagne devra passer par les cross-overs, où elle affrontera la France, 3e du groupe A, le 23 janvier (14h30 belges) à Bhubaneswar.

La délégation belge quittera samedi Rourkela pour rejoindre ses quartiers, au Sandy’s Tower de Bhubaneswar.