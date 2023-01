Les Red Lions n’ont pas reconduit leur titre mondial: « A force d’être chassés, nous sommes pris »

Tanguy Cosyns, qui a raté le shoot-out décisif, l’entraîneur Michel van den Heuvel, le capitaine Félix Denayer et Arthur van Doren ont réagi à la défaite en finale de la Coupe du monde de hockey face à l’Allemagne. La fierté était aussi de mise malgré la déception: « Ce que l’on accompli avec ce groupe depuis des années n’est pas normal », estimait Denayer.

Avec le statut de championne du monde et olympique à son arrivée en Inde, la Belgique était présentée comme l’une des grandes favorites à sa propre succession lors de cette Coupe du monde de hockey. Dimanche à Bhubaneswar, les Red Lions sont passés très proche de conserver leur couronne mais se sont finalement inclinés aux shoot-outs devant l’Allemagne (3-3, 5-4 s-o).

« Nous sommes chassés tout le temps. Et à force d’être chassés, nous sommes pris », a dit Tanguy Cosyns après le match. « C’est désormais à nous de travailler ces détails et de réagir de la meilleure des manières. L’Euro sera l’une de nos réponses, c’est clair », a assuré l’attaquant de poche en évoquant le prochain championnat d’Europe de Mönchengladbach, prévu en août et dont le vainqueur sera assuré de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. « J’espère que nous aurons encore le même visage car je pense que nous avons fait un bon tournoi. Nous avons bien joué et nous perdons à quelques détails près. Malgré la déception, nous pouvons être satisfaits », a ajouté celui qui a raté le shoot-out décisif lors de la mort subite. « Ça me fait chier d’avoir raté mon shoot-out, d’avoir laissé tomber l’équipe », a regretté celui qui a pourtant marqué le deuxième but du match dimanche. « Nous avons manqué d’un peu de contrôle et concédé trop d’occasions. Le premier goal, c’est du billard, le 3e aussi. Mais ils en profitent chaque fois », a ponctué le joueur du Racing.

Michel van den Heuvel: « Je suis super fier de ce groupe »

Devenu T1 des Red Lions à l’issue de l’or olympique décroché à l’été 2021, Michel van den Heuvel est passé très proche de terminer son premier tournoi majeur comme entraîneur principal avec une médaille d’or. Dimanche en finale de la Coupe du monde, le Néerlandais a vu son équipe s’incliner au bout du suspense face à l’Allemagne (3-3, 5-4 s-o).

Michel Van Den Heuvel. ANP WILLEM VERNES

« Tout le monde doit être super fier de ce groupe, de ces joueurs. Je n’ai pas de mots pour décrire à quel point ils ont puisé dans leurs ressources durant ce tournoi. Nous avons subi plusieurs coups du sort et nous sommes parvenus à gérer ça. Perdre aux shoot-outs fait évidemment extrêmement mal mais je suis super fier du groupe », a assuré Van den Heuvel. La déception est sûrement encore plus grande que les Red Lions menaient 0-2 après le premier quart-temps et ont hérité d’occasions pour encore creuser l’écart. « C’est dommage de ne pas avoir inscrit ce pc au début du 2e quart. De leur côté, ils ont marqué juste avant la pause, ça les a remis en selle. Se battre durant tout le match, c’est aussi ça la qualité des Allemands. » Michel van den Heuvel a aussi regretté le passage à vide de ses troupes au retour des vestiaires. « Je ne sais pas à quoi c’est dû, il faudra analyser ça. On a oublié de jouer à ce moment-là. On ne peut pas se contenter de défendre, il faut aussi attaquer. Nous avons recommencé à jouer quand l’Allemagne est repassée devant », a-t-il regretté. « La spirale s’est inversée et nous avons égalisé avant la fin. Même si cela nous a permis de commencer les shoot-outs avec de bons sentiments, nous n’avons pas eu de chance dans cette séance. Le but était de gagner », a ponctué Michel van den Heuvel.

Arthur Van Doren: « Cette fois, les shoot-out ne nous ont pas réussis »

Si Arthur Van Doren a ébloui les amateurs de hockey par sa science du placement et ses relances léchées durant cette Coupe du monde de hockey, le double Meilleur joueur du monde (2017, 2018) quittera l’Inde avec la médaille d’argent. Dimanche à Bhubaneswar, les Red Lions se sont inclinés aux shoot-outs (3-3, 5-4 s-o) devant l’Allemagne en finale.

Arthur Van Doren . ANP WILLEM VERNES

« La déception est grande, évidemment. Nous avons déjà souvent gagné aux shoot-outs (Mondial 2018, JO 2021, ndlr) mais aujourd’hui, ça tombe du mauvais côté. C’est comme ça », a dit le défenseur après la remise des médailles sur le terrain du Kalinga Stadium. « C’était une bonne finale, c’est allé dans tous les sens. Je crois que nous avons manqué un peu de chance sur certains aspects et sur d’autres, les Allemands ont été bons. Cela montre aussi que toutes les équipes sont proches les unes des autres au sommet du hockey mondial », a encore analysé Arthur Van Doren. C’est malgré tout une huitième médaille dans un tournoi majeur pour les Red Lions depuis 2013. « On se rend compte de ce que l’on réalise mais on a pris l’habitude de terminer avec l’or. Le groupe a travaillé très dur pour ramener le trophée et on rentre sans. La déception est très grande. »

Felix Denayer: « Ce que l’on accompli avec ce groupe depuis des années n’est pas normal »

Malgré l’amertume d’être passé à côté d’une seconde couronne mondiale, c’est fier que Felix Denayer a jeté un regard sur sa Coupe du monde, sûrement sa dernière. « Ce que l’on fait avec ce groupe depuis des années n’est pas normal. Il faut s’en rendre compte », a dit le capitaine des Red Lions dans la foulée de la défaite aux shoot-outs (3-3, 5-4 s-o) face à l’Allemagne en finale de la Coupe du monde de hockey, dimanche à Bhubaneswar, en Inde.

Felix Denayer . BELGA PHOTO DIRK WAEM

« Nous sommes malgré tout fiers de ce que l’on a fait. On a profité de ce tournoi. Pour certains, c’était sûrement leur dernier match en Coupe du monde. Il y aura une transition dans les années à venir », a prévenu Felix Denayer, monté sur le podium installé au centre du Kalinga Stadium pour récupérer le prix du fair-play décerné à la Belgique. « C’était sûrement mon dernier match en Coupe du monde. On fait tellement de sacrifices et certains commencent à avoir des vies de famille. Je serai content de rentrer à la maison pour voir tout le monde », a dit le joueur du Dragons, papa de deux filles. « Nous essayons surtout de rendre fiers ceux qui nous suivent et d’inspirer les gens. J’espère que nous y sommes parvenus. Même si la déception de perdre en finale est grande, on peut être fier de l’histoire que nous sommes parvenus à écrire depuis quelques années. »