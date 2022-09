Hockey: l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud, premiers adversaires des Red Lions dans la reconquête de leur titre mondial

Le Belgique, championne du monde de hockey sur gazon, remettra son titre en jeu en Inde lors d’une 15e édition qui se déroulera du 13 au 29 janvier prochain.

Tenants du titre, les Red Lions connaissent les trois autres nations qu’ils rencontreront en phase de poules lors de la 15e édition de la Coupe du monde de hockey masculine, qui se déroulera à Bhubaneswar et Rourkela, en Inde, du 13 au 29 janvier 2023. Le tirage au sort a désigné l’Allemagne, la Corée du Sud et le Japon comme adversaires de la Belgique dans le groupe B.

En tant que tête de série sur base du classement mondial de la FIH, arrêté en juin 2022, l’équipe de Michel van den Heuvel figurait dans le dans le 1er des 4 pots aux côtés de l’Inde, l’Australie et les Pays-Bas. Elle a hérité du Japon (FIH 17), champion d’Asie, de la Corée du Sud (FIH 12) et de l’Allemagne (FIH 4), déjà présente dans la poule des Belges au tournoi olympique de Tokyo et qu’elle avait éliminé en demi-finales du Mondial 2018. La poule A regroupe l’Australie (FIH 1), l’Argentine (FIH-7), la France (FIH-11) et l’Afrique du Sud (FIH-14). Les Pays-Bas (FIH-3), la Nouvelle-Zélande (FIH-9), la Malaisie (FIH-10) et le Chili (FIH-23) composent le groupe C, tandis que l’Inde (FIH-5), l’Angleterre (FIH-6), l’Espagne (FIH-8) et le Pays de Galles (FIH-16) figurent dans la poule D.

Les Red Lions, champions du monde et olympique en titre, s’étaient qualifiés pour ce Mondial 2023 en terminant à la 3e place du dernier Euro d’Amstelveen, en 2021. Ils devront terminer à la première place de leur poule pour se qualifier directement en quarts de finale et ainsi éviter les cross-overs, réservés aux 2e et 3e des groupes. Le Kalinga Stadium de Bhubaneswar (16.000 placs), où la Belgique a conquis son 1er titre majeur en 2018, et le tout nouveau Birsa Munda Stadium de Rourkela, d’une capacité de 20.000 personnes, seront les deux enceintes qui accueilleront le tournoi.

Les deux villes de la province d’Odisha sont distantes de plus de 300 kilomètres. La programmation des rencontres (lieux et horaires) aura lieu plus tard dans l’année.