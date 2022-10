Encore battu par West Ham (2-1), Anderlecht recule à la troisième place

Anderlecht a concédé une deuxième défaite 2-1 face à West Ham lors de la 4e journée du Groupe B de la Conference League, jeudi à Londres. Said Benrahma (14e) et Jarrod Bowen (30e) ont permis aux Hammers de compter le maximum de points (12). Facile vainqueur du FCSB (0-5), Silkeborg (6 points) devance Anderlecht (4 points), qui a réduit l’écart par Sebastiano Espositio sur penalty (88e), et le FCSB (1 point).

A Anderlecht, Felice Mazzù a mis Wesley Hoedt sur le banc, a fait reculer Moussa N’Diaye en défense et a titularisé Esposito pour la première fois depuis le 4 septembre. Comme West Ham n’a pas pris un démarrage éclair, Anderlecht en a profité pour conserver le ballon et Kristian Arnstad a créé le premier danger en lançant Fabio Silva en profondeur (5e). Les Hammers n’étaient toutefois pas endormis et sur une perte de balle entre Amadou Diawara et Yari Verschaeren, Hannes Delcroix a dû effectuer un bon tacle glissé pour stopper Lucas Paqueta, qui s’était vite porté vers l’avant (6e).

Anderlecht a alors payé cash un coup franc concédé aux seize mètres par Diawara que Benrahma a transformé d’une frappe enroulée (14e, 1-0). Quand West Ham poussait, cela allait trop vite pour un Anderlecht invisible sur le plan offensif. Et la défense s’est laissé surprendre quand Emerson a vu Bowen complètement libre à la limite des seize mètres (30e, 2-0). Anderlecht a eu quelques petites occasions par Verschaeren mais le numéro 10 mauve n’a pas cadré sa demi-volée sur un centre de Francis Amuzu (35e) et sa reprise sur un service de N’Diaye (35e).

LONDON, ENGLAND – OCTOBER 13: Sebastiano Esposito of Anderlecht scores their team’s first goal from the penalty spot during the UEFA Europa Conference League group B match between West Ham United and RSC Anderlecht at London Stadium on October 13, 2022 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Le début de la deuxième période n’a pas été très prometteur malgré le fait que les Hammers étaient constamment présents autour des seize mètres et ont forcé quelques coups de coin. Les Mauves ont quand même mis sur pied une bonne contre-attaque avec Amuzu et Verschaeren qui a tenté de joindre Silva devant le but, mais Craig Dawson a éloigné le danger (58e). Dans la foulée, David Moyes a fait appel à deux joueurs vedettes: Declan Rice, qui a repris le brassard de capitaine d’Aaron Cresswell, et Gianluca Scamacca (63e). West Ham a conservé le ballon mais Anderlecht a marqué par Esposito, qui a transformé un penalty accordé pour une faute commise sur lui par Ben Johnson (88e, 2-1).