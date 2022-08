Du changement sur votre site Sport/Foot Magazine.be

Comme vous l’aurez peut-être constaté en surfant sur notre site, celui-ci a subi quelques petits changements.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme vous l’aurez peut-être constaté ce matin en surfant sur notre site, celui-ci a quelque peu changé. Après des années de bons et de loyaux services, il était temps d’apporter un peu de fraîcheur et de renouveau afin que notre site corresponde un peu plus aux standards actuels. Nous avons apporté des modifications visuelles et dans la présentation afin de vous apporter une meilleure lisibilité sur les différents supports (ordinateurs, smartphones…) et de pouvoir enrichir les articles avec des contenus plus interactifs.

Vous retrouverez donc les articles principaux dans la première partie du site, puis vous pourrez descendre sur la page pour trouver des articles des différentes sous-sections comme le football belge, le football international, le cyclisme et les autres sports. Notre rubrique de résultats sportifs sera toujours présente.

Et si vous avez un peu du mal à vous y retrouver dans un premier temps, n’hésitez pas à consulter nos pages Facebook, Twitter ou à vous inscrire sur notre newsletter. Il ne vous suffira alors que de cliquer sur l’article que vous souhaiterez lire.

On vous souhaite d’ores et déjà une agréable lecture sur notre nouveau site.

L’équipe de Sport/Foot Magazine.be