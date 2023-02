Cette fois, c’est la bonne: la légende de la NFL Tom Brady annonce sa retraite

Le quaterback de 45 ans a annoncé sa retraite « pour de bon. » Il y a un an jour pour jour, il avait déjà annoncé sa retraite avant de revenir sur sa décision.

Tom Brady, légende de la NFL, la ligue de football américain, a annoncé sa retraite « pour de bon » dans une vidéo publiée mercredi sur les réseaux sociaux.

Brady, 45 ans, est le joueur le plus titré de l’histoire de la NFL avec sept victoires lors du Super Bowl, la finale de la ligue de football américain, dont six avec les New England Patriots et un avec les Tampa Bay Buccaneers. Il y a un an jour pour jour, le quaterback avait déjà annoncé sa retraite avant de revenir sur sa décision un mois plus tard.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

« Je vais aller droit au but, je prends ma retraite, pour de bon », a déclaré Brady dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Je ne serai pas long, j’ai déjà utilisé mon long texte de remerciements l’année dernière. Je remercie chacun d’entre vous de m’avoir soutenu. Ma famille, mes amis, mes équipiers, mes adversaires et la liste est encore longue. Merci de m’avoir permis de vivre mon rêve. Je ne changerais cela pour rien au monde. Je vous aime. »

Sélectionné en 199e choix de la Draft de la NFL en 2000, Brady, considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, compte trois titres de MVP de saison régulière, cinq titres de MVP du Super Bowl en plus de ses sept titres de champion, soit un de plus que les Pittsburgh Steelers et les New England Patriots, les deux franchises les plus titrées de la NFL. Cette saison, il n’a pas pu empêcher l’élimination des Buccaneers au premier tour des playoffs face aux Dallas Cowboys.