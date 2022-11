C’est officiel, Felice Mazzu revient sur le banc de Charleroi

Trois semaines après son renvoi d’un autre Sporting, Mazzu retrouve le club qui a lancé sa carrière en D1. Son premier match sera justement contre… Anderlecht.

Après avoir été remercié à Anderlecht le 24 octobre, Felice Mazzu est de retour au Sporting de Charleroi. Déjà passé par le club carolo entre 2013 et 2019, Mazzu succède à Edward Still, remercié le 22 octobre.

🔴 Felice Mazzu est de retour !



▶️ https://t.co/icW6uR3PmV#RCSC #FelicIsBack pic.twitter.com/CfxqZInR5Y — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) November 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après son départ de Charleroi en 2019, Mazzu, 56 ans, est passé par Genk, l’Union Saint-Gilloise puis Anderlecht où il a été licencié au lendemain du Clasico arrêté sur le terrain du Standard. Entre 2013 et 2019, le Carolo a permis aux Zèbres de disputer trois fois les playoffs 1 et de jouer les tours préliminaires de l’Europa League lors de la saison 2015-2016. Lors de son premier mandat, il a dirigé 259 matches du Sporting avec un bilan de 108 victoires, 66 partages et 85 défaites.

En 2019, il a quitté Charleroi pour Genk mais fut remercié au bout de cinq mois dans le Limbourg, faute de résultats. Mazzu a ensuite rebondi à l’Union Saint-Gilloise qu’il a mené au titre en D1B lors de la saison 2020-2021 puis à une surprenante 2e place derrière le Club de Bruges la saison dernière.

L’été dernier, Mazzu a pris la succession de Vincent Kompany à Anderlecht mais a été remercié le 24 octobre alors que les Mauves pointaient avec 16 points sur 42 à la 12e place après 14 journées et un Clasico arrêté au Standard par la faute des supporters anderlechtois mécontents alros que leur équipe était menée 3-1.

Pour son deuxième passage chez les Zèbres, le technicien carolo a signé un contrat à durée indéterminée et travaillera avec le staff déjà en place dont Frank Defays qui assurera encore l’intérim samedi soir contre Malines en championnat. Mazzu reprendra le groupe à partir du 28 novembre pour préparer la deuxième partie de championnat après la Coupe du monde avec un premier match face à… Anderlecht fin décembre.