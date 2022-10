Ce mois-ci dans Sport/Foot Magazine : grande interview de Ferran Jutglà, l’Opération Mains Propres 4 ans après, une nouvelle fournée de Diables Rouges et bien plus encore…

Le nouveau magazine Sport/Foot Magazine sera dans les magasins à partir de vendredi. Quel est le menu de ce nouveau numéro ?

Le 10 octobre, cela fera exactement quatre ans que l’opération Mains propres a éclaté avec l’arrestation de 25 personnalités du football belge. Beaucoup de gens pensent que rien n’a changé depuis, mais est-ce le cas ? Nous avons interrogé quelques acteurs clés du football belge, de Lorin Parys à Peter Bossaert en passant par Peter Vandenbempt.

Le magazine s’ouvre sur une grande interview de Ferran Jutglà, le célèbre héros du Club Brugge. Il parle ouvertement des périodes difficiles de sa vie et de sa carrière. Et qui est, selon vous, son grand exemple ? Brandon Mechele !

Des déclarations surprenantes se trouvent également dans notre longue interview de Didier Lamkel Zé. Il ne se contente pas de revenir sur sa période animée à Anvers, mais parle aussi de son avenir au KV Kortrijk et de sa prise de bec avec l’entraîneur camerounais.

Maarten Vandevoordt, le gardien de but du KRC Genk, est beaucoup plus calme de nature. Cependant, derrière sa façade taciturne se cache une personnalité excentrique, que vous découvrirez dans Sport/Foot Magazine. Un gardien de but est généralement un franc-tireur, mais pour Vandevoordt, c’est un mode de vie : « J’aime être un peu différent des autres ».

Charly Musonda junior était également différent. Dans la jeunesse d’Anderlecht et plus tard à Chelsea, il débordait de talent, mais aujourd’hui, ce joueur de classe âgé de seulement 25 ans travaille en deuxième division espagnole. Comment cela se fait-il ? Où les choses ont-elles mal tourné ? Pourquoi n’est-il pas un Diable Rouge maintenant ? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions dans notre magazine.

La Coupe du monde au Qatar sera le chant du cygne ou le point d’orgue de la « génération dorée », mais qu’en est-il de la succession ? Sport/Foot magazine s’est plongé dans le pipeline pour savoir qui est prêt.

Dans ce numéro, vous trouverez également une bonne dose de football étranger : un entretien avec le toujours astucieux Jürgen Klopp, un regard dans les coulisses de l’AC Milan et quelques faits remarquables sur les 120 ans d’histoire du clasico.

Il y a aussi pas mal de vélo. Et à juste titre, car c’était l’année de Remco Evenepoel et Wout van Aert. Qu’est-ce que les deux ont en commun ? Il s’avère qu’il y a plus que ce que l’on croit. Par ailleurs, Philippe Gilbert, 40 ans, raccrochera bientôt définitivement son vélo de course. Nous vous avons déjà donné un avant-goût du documentaire « Classique Gilbert ».

Également ce mois-ci dans Sport/Foot magazine : des anecdotes sur George Kessler, 90 ans, un portrait de la flamme rouge Julie Biesmans, le légendaire RSC Anderlecht de 1983, le footballeur amateur Nando Nöstlinger, le secret du phénomène NBA Steph Curry et des chiffres intéressants sur l‘Ironman.