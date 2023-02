NBA: 20 chiffres à retenir de la carrière XXL de LeBron James: bien plus qu’une machine à marquer

LeBron James a battu hier soir le record le plus prestigieux de la NBA : celui du plus grand nombre de points marqués dans l’histoire, en saison régulière de la NBA. Avant cela, le King possédait à son actif de nombreux records, établis en 20 saisons NBA. Voici un résumé en 20 chiffres marquants.

38.390

C’est le nombre de points que compte désormais LeBron James en tant que nouveau meilleur marqueur de la saison régulière de la NBA, soit trois de plus que l’ancien détenteur du record, Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643) et Michael Jordan (32 292) complètent le top 5.

14.187

C’est le nombre de jours, soit près de 39 ans en avril prochain, depuis lesquels Kareem Abdul-Jabbar a été le détenteur de ce record de point marqués. Un record datant de 1984 qui semblait imbattable jusqu’à ce que LeBron James réalise l’impossible.

1410

C’est le nombre de matches dont LBJ a eu besoin pour planter ses 38 390 points en saison régulière, soit 150 matchs de moins que Kareem Abdul-Jabbar quand il avait établi le record.

27,2

Il s’agit de la moyenne de points de James au cours de ces 1410 matches. A l’exception de sa saison comme débutant, il a marqué au moins 25 points de moyenne au cours de 19 saisons consécutives. C’est encore le cas pour cet exercice 2022-23.

The NBA’s all-time leading scorer 👑 pic.twitter.com/cysJZNl6zW — Sports Illustrated (@SInow) February 8, 2023

Voir le contenu

7631

Le total de points de James pendant les Play-offs. Personne n’a marqué plus que lui dans ce sprint final de la saison de NBA. Michael Jordan suit à la deuxième place, avec 5987 points. En février de l’année dernière, le King était aussi devenu le détenteur du record de points inscrits tant en saison régulière qu’en play-offs.

5

C’est le nombre de rencontres dans lesquels LeBron James a marqué plus de 45 points depuis qu’il a fêté se 35 ans. A titre de comparaison, Michael Jordan n’y était parvenu que trois fois. Et parmi tous les autres joueurs de l’histoire de la NBA, seul Jamal Crawford y est parvenu aussi une fois.

40

C’est le nombre de points que LeBron James a marqué au moins une fois contre les 30 équipes de la NBA. Personne ne rivalise non plus dans ce domaine avec le Kid d’Akron.

6,3

C’est le nombre moyen de points sur le fastbreak que James a marqué par match cette saison. C’est la meilleure moyenne en NBA et forcément la meilleure de la carrière du King des Lakers. Et tout cela, alors qu’il a déjà 38 ans.

Bronny and Bryce react to LeBron breaking the all-time NBA scoring record ❤️#ScoringKing pic.twitter.com/JSGvepCxvr — NBA (@NBA) February 8, 2023

Voir le contenu

1140

Le nombre de matches consécutifs (et ce n’est sans doute pas fini) où LeBron James a marqué plus de 10 points. Le second de ce classement, pour les joueurs encore actifs, se situe très, très loin derrière. Joel Embiid reste sur 109 duels à plus de dix points et dans l’histoire, c’est évidemment Michael Jordan qui se trouve derrière James avec 866 rencontres où il a inscrit plus de dix unités.

30

Sa moyenne de points de la saison. A 21 ans, il avait déjà tourné à 31,4 unités de moyenne et la saison dernière, à 37 printemps, il avait marqué 30,3 points en moyenne. A 38 ans, King James affiche encore un bilan de 30,2 points de moyenne cette saison. Là encore, une série à plus de 30 qui devrait se poursuivre dans les prochains mois et un écart d’âge entre la première et la dernière qui ne cesse d’épater.

12,6

Sa moyenne de points actuelle est supérieure de 12,6 à celle que Kobe Bryant avait établi lors de sa 20e saison en NBA. La légende des Lakers, malheureusement partie trop tôt, ne tournait qu’à 17,6 unités de moyenne à l’époque.

20 years later, we are who we’ve always been – Witnesses to @KingJames never-ending greatness. 👑 #WitnessGreatness pic.twitter.com/QP9nY8RfZD — Nike (@Nike) February 8, 2023

Voir le contenu

1

Le King est aussi devenu dernièrement le seul joueur de l’histoire à réaliser un triple double au cours de sa 20e saison dans la ligue nord-américaine. Avec 106 au total, il occupe désormais la quatrième place de l’histoire, avec un de moins que Jason Kidd (107).

4

C’est la place où se trouve LeBron James dans le classement du nombre de passes décisives délivrées dans l’histoire Il est encore devancé par John Stockton, Jason Kidd et Chris Paul. Dans ce top 10, l’on retrouve principalement de purs meneurs de jeu et aucun d’entre eux n’a atteint une moyenne de plus 20 points au cours de sa carrière.

10.000

C’est la marque que James a dépassée en saison régulière en termes de nombre de points, de rebonds et de passes décisives. C’est le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir réalisé pareil exploit.

100

Le vétéran des Lakers est également le seul joueur de la NBA à figurer dans le top 100 de l’histoire, aussi bien pour le nombre de points, de rebonds, de passes décisives, d’interceptions, de blocs et de tirs à trois points.

6

C’est le nombre de fois où LeBron James a été élu dans l’équipe All-Defensive de la NBA. Ce qui veut dire qu’il était considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la saison. Certes, il était alors au sommet de sa forme athlétique car son impact défensif est devenu nettement moins important ces dernières saisons.

All The King’s Buckets. pic.twitter.com/lzIultYSee — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) February 8, 2023

Voir le contenu

64.778

C’est le nombre de minutes passéees par James sur le terrain pendant la saison régulière et les Play-offs de la NBA. Seul Kareem Abdul-Jabbar compte plus de minutes à son actif (66 297). Mais là aussi, LBJ est susceptible de lui voler le record.

165

C’est le nombre de fois où LeBron James a été « officiellement » blessé au cours de ses 20 saisons en NBA. Parmi ces pépins physiques, l’on dénombre 32 entorses de la cheville. C’est surtout depuis son passage aux Lakers, en 2019, que son corps est devenu plus usé puisqu’il a manqué 26 % de rencontres. Pourtant, il n’a jamais subi de blessure grave qui l’a écarté des parquets pendant de longs mois.

4

C’est le nombre de titres NBA (deux avec Miami, un avec Cleveland et un les LA Lakers) qui figurent dans le palmarès de LeBron James. Il a aussi disputé 10 finales de la NBA, soit deux de moins que le record détenu par Bill Russell.

3

C’est le nombre de franchises différentes dans lesquelles, le King a été élu MVP des finales, y compris un titre NBA. Personne n’a jamais réussi ça non plus dans l’histoire.