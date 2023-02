La fin d’une ère de Blockbuster à Brooklyn, une autre peut-elle commencer à Phoenix ?

Voici deux ans, la franchise new-yorkaise présentait un Big Three alléchant sur le papier qui devait lui permettre de s’offrir une bague NBA. Un après, l’une des pommes pourries de la corbeille s’en allait à Philadelphie. Et cette semaine, les deux derniers membres de ce trident magique dans les apparences ont aussi fait leurs adieux à la Big Apple… Désormais, c’est à Phoenix qu’il faudra admirer les stars du ballon orange puisque la franchise de l’Arizona ne proposera plus un Big Three mais un… Big Four. Retour sur une trade deadline qui va évincer l’exploit réalisé par LeBron James la veille.

Si les associations de super-héros font rêver les suiveurs plus ou moins assidus du basket, elles ne rapportent que rarement sur les parquets, surtout quand une logique sportive n’est pas inscrite derrière leur composition. En transférant James Harden d’Houston voici deux hivers, les Brooklyn Nets espéraient s’offrir une bague NBA grâce à une association alléchante sur le papier qu’ils espéraient aussi prometteuse que celle des tridents LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade ou Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili pour ne citer que les plus récents.

Seulement un an après son arrivée dans la Big Apple, le barbu était échangé contre Ben Simmons et cette semaine les deux dernières stars de l’association Kyrie Irving et Kevin Durant ont eux aussi mis les voiles du Barclays Center. Direction l’ouest du pays en espérant une ruée vers l’or. Uncle Drew a rejoint Luka Doncic à Dallas et cette nuit KD7 a été annoncé comme nouvelle recrue de Phoenix, où évoluent Chris Paul, Deandre Ayton et Devin Booker. Du coup, alors qu’on pensait les rêves de blockbusters team terminés pour un petit moment, c’est en Arizona que les tous les regards vont désormais se braquer. Plus que jamais, c’est le billet vert qui a fait la loi.

Si l’avenir du joueur de 34 ans à l’est de New York était écrit entre pointillés malgré son contrat courant jusqu’en 2026, l’on pensait plutôt qu’il bougerait l’été prochain. Le Pays de l’Oncle Sam n’avait manifestement pas senti venir ce tremblement de terre aussi tôt et certainement pas à l’approche du trade deadline. Il est environ 7 heures du matin de notre côté de l’Atlantique lorsque l’arrivée de Durant chez les Suns est quasiment actée. En échange, les Nets reçoivent Mikal Bridges, Jae Crowder, Cam Johnson et 4 premiers tours de Draft non protégés en 2023, 2025, 2027 et 2029. Un coup de force pour le moins inattendu.

Un nouveau propriétaire qui veut marquer son territoire chez les Suns

Actuellement blessé, la nouvelle recrue phare de Phoenix ne devrait pas refouler les parquets avant au moins dix jours. Ce coup de poker est l’oeuvre de Mat Ishbia, le nouveau propriétaire de la franchise depuis seulement une… journée. A 41 ans, ce prêteur hypothécaire est devenu le plus jeune acquéreur de la ligue, en s’octroyant son nouveau joujou pour 2,3 milliards de dollars. Il a succédé au sulfureux Robert Sarver qui avait défrayé la chronique ces dernières années par ses propos racistes et misogynes.

Le nouveau big boss évolue dans un autre registre puisqu’il a réputation d’appeler un ou deux de ses employés par jour afin de prendre de leurs nouvelles et de savoir s’ils se sentent bien dans leur vie professionnelle et personnelle. Il organise aussi des tombolas de fin d’année où les plus chanceux repartent avec des Cadillac. Généreux en apparence, Ishbia ne semble pas vouloir devenir grippe-sou avec sa nouvelle acquisition et n’aura pas tardé avant de déposer sa carte de visite auprès de la concurrence. L’objectif de cette transaction bling bling semble au moins clair. Les Suns jouent un all in sur le titre dès cette année. Toujours risqué lorsqu’on se souvient que les Brooklyn Nets avaient fait le même calcul en attirant James Harden voici deux ans.

Durant reste une valeur sûre

A 34 ans, Kevin Durant reste l’un des meilleurs joueurs de la Ligue. Cette saison, il tourne à 29,7 points de moyenne, 6,7 rebonds et 5,3 passes. Il continue d’impressionner par son efficacité avec 56 % de réussite au général, 37,6 % à trois points et 93,4 % aux lancers francs. Personne n’est plus précis que lui en NBA à l’heure actuelle.

Quelques jours avant le départ de Durant, c’est Irving qui avait quitté Brooklyn pour Dallas. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

Du côté des Nets, c’est la fin d’une ère et un changement de cap de la part de Joseph Tsai, le propriétaire de la franchise er vice-président exécutif d’Alibaba. Depuis un an et demi, Brooklyn enchaîne les déceptions sportives malgré les investissements et il était déjà question d’un flirt entre KD7 et les Suns au cours de l’été passé. En récupérant autant de picks non protégés et une partie du coeur du jeu des Cactus, la deuxième franchise de New York décide de reculer pour mieux sauter afin de construire à plus long terme une équipe redoutable sur base de l’hypothèque de Phoenix de cette décennie.

Un marché déjà agité et qui pourrait s’affoler dans les dernières heures

Ce trade surprise de Kevin Durant pourrait avoir d’autres conséquences sur le marché en vue du dernier jour des transferts ce jeudi. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, OG Anunoby, l’ailier des Toronto Raptors, qui était déjà l’un des joueurs les plus convoités de l’hiver pourrait devenir le nouveau centre d’intérêt en NBA dans les prochaines heures. Plusieurs équipes de l’Ouest seraient en discussion avec le front office de Toronto pour tenter de monter un deal et attirer le joueur de 25 ans.

La valeur d’Anunoby et le prix demandé par Masai Ujiri, le manager general de sa franchise canadienne, vont forcément augmenter maintenant que Kevin Durant a redéfini le paysage de la NBA. Des équipes comme Dallas, qui a perdu Dorian Finney-Smith, ou Memphis pourraient bien tenter un dernier coup de force. Il faudra trouver quelqu’un capable d’apporter du répondant face à la nouvelle star des Suns.

Trois meneurs All-Star ont déjà déménagé

Notons que quelques heures avant l’annonce du prochain trade de Kevin Durant, trois meneurs All-Star avaient changé de crèmerie. Quelques heures après les premières rumeurs annonçant un possible échange en triangle entre les Los Angeles Lakers, Utah Jazz et Minnesota Timberwolves, ESPN les a officialisées en annonçant dans la nuit le retour de D’Angelo Russell dans la Cité des Anges.

D’Angelo Russell va revenir à Los Angeles et prendre le relais de Russell Westbrook à la mène. (Photo by David Berding/Getty Images)

D-Lo fera le voyage vers la Californie en prenant dans ses valises Malik Beasley et Jarred Vanderbilt. Jamais au niveau depuis son arrivée à LA, Russell Westbrook fait le chemin inverse avec Juan Toscano-Anderson et Damian Jones. L’ancien meneur star aura au moins vécu le record de points de LeBron James avant de faire ses adieux aux Lakers.

Cependant, Westbrook devrait signer un buyout à Salt Lake City et pourrait ne pas jouer le moindre match avec la franchise mormone. Les Los Angeles Clippers et les Chicago Bulls pourraient alors tenter de récupérer celui qui fut sacré MVP de la NBA en 2017.

Ce mardi soir/mercredi matin, tout le monde du ballon orange n’avait d’yeux que pour l’incroyable record de King James. Quelques heures plus tard, le trade deadline, ses blockbusters éventuels et ses millions de dollars ont largement repris le dessus.

Ainsi va la vie dans le pays du billet vert.