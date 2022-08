Bart Aerts succède à Jacques Sys comme rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine.

Bart Aerts sera le nouveau rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine. Le 1er octobre, il succédera à Jacques Sys, qui mettra un terme à sa carrière après 48 ans de journalisme, dont 28 en tant que rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine.

Bart Aerts, a notamment écrit pour Het Laatste Nieuws et Knack, et réalisé des reportages pour le JT de VTM et divers programmes d’information de la VRT. Il y a également joué le rôle de rédacteur final et de coordinateur. Jusqu’à présent, il était responsable du contenu chez Watertower, une maison de production qui a produit, entre autres, les documentaires « Het EK van de Red Flames » et « Allez l’Union ».

« Je commence cette aventure avec beaucoup d’enthousiasme. Sport/Footmagazine est un monument et c’est un grand honneur d’en être le rédacteur en chef et d’aider la marque à se développer encore davantage« , a commenté Bart Aerts.

Après 28 ans à la tête de notre magazine, Jacques Sys s’apprête donc à tirer sa révérence: : « Au cours de ces 28 années, dans un paysage médiatique en constante évolution, le magazine est toujours resté fidèle à lui-même. Il fournit des informations approfondies sur les événements sportifs, en restant loin de l’illusion du jour. Parallèlement, Sport/Cyclisme Magazine, paru pour la première fois en 2004, poursuit également sa croissance. »