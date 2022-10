Athlétisme Nafi Thiam parmi les trois finalistes pour le titre d’athlète européenne de l’année

Belgian Nafissatou Nafi Thiam celebrates after winning the women's heptathlon competition at the European Championships athletics, at Munich 2022, Germany, on Thursday 18 August 2022. The second edition of the European Championships takes place from 11 to 22 August and features nine sports. BELGA PHOTO ERIC LALMAND (Photo by ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by ERIC LALMAND/BELGA MAG/AFP via Getty Images)