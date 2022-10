Michael Van der Plaetsen est le nouveau coach de Nafi Thiam

Le frère du décathlonien Thomas Van der Plaetsen succède à Roger Lespagnard.

Michael Van der Plaetsen, frère et entraîneur du décathlonien Thomas Van der Plaetsen, est le nouvel entraîneur de Nafissatou Thiam, a annoncé l’heptathlonienne vendredi lors d’une conférence de presse.

Le 13 octobre dernier, Thiam, 28 ans, avait mis un terme à sa collaboration avec Roger Lespagnard qui était son entraîneur depuis 14 ans.

Sous Lespagnard, Thiam a remporté deux titres de championne olympique (2016 et 2021), deux de championne du monde (2017 et 2022) et deux de championne d’Europe (2018 et 2022). Elle a également été huit fois lauréate du Spike d’Or, triple Sportive belge de l’année et lauréate du Trophée national du Mérite Sportif en 2016.