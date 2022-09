Mémorial Van Damme: la domination d’Armand Duplantis résumée en dix chiffres

Please write your introduction text here

3

C’est le nombre de records du monde battus par Duplantis en 2022 : 6m19 en salle à Belgrade et 6m20 aux championnats du monde, également à Belgrade. Enfin, il a sauté à 6m21 en extérieur, lors des derniers championnats du monde à Eugene.

En 2020, il avait également établi deux records du monde en plein air : 6m17 et 6m18.

Lors des trois championnats de cette année, il a aussi battu le record du championnat à chaque fois. Tout comme il a établi de nouvelles marques lors de 10 meetings auxquels il a participé. En fera-t-il de même ce soir au stade roi Baudouin ?



7

Les sept meilleurs sauts en extérieur de 2022 sont l’oeuvre du perchiste suédois. En salle, il a sept des neuf meilleurs sauts de l’année à son nom.



38

C’est le nombre de compétitions en quatre ans lors desquelles il a franchi la barre magique des six mètres. En comparaison, l’ancienne légende du saut à la perche, Sergueï Bubka, l’a franchie 44 fois. Mais en… 12 ans.



14

Le nombre de fois où Duplantis a sauté au-dessus de six mètres rien qu’en 2022. Il totalise désormais 53 sauts au-delà de cette hauteur, soit neuf de plus que Boubka et 31 de plus que Renaud Lavillenie, troisième de ce classement.



21

Duplantis a sauté 21 centimètres plus haut que l’Allemand Bo Kanda Lita Baehre lors des Championnats d’Europe de Munich (6m06 contre 5m85). C’est le plus grand écart enregistré entre deux perchistes dans un championnat d’Europe.

Aux Championnats du monde d’Eugene, l’écart était encore plus grand entre le Suédois et son premier dauphin : 27 centimètres, soit 6m21 pour Duplantis contre 5m94 pour l’Américain Chris Nilsen. C’était également sans précédent.

Arnaud Duplantis lors des championnats d’Europe de Munich disputés au mois d’août 2022. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)



17

Son nombre de victoires … 17 compétitions auxquelles il a pris part en 2022. Pour la deuxième année consécutive, il est resté invaincu (jusqu’à présent) pendant toute une saison en extérieur. En 2020, il avait réalisé un 11 sur 11.

L’année dernière, Duplantis n’avait remporté « que » 10 compétitions sur 12 (avec une deuxième place à Gateshead et une quatrième à Lausanne). Un petit cru pour le cannibale de la perche.



4

Seule une poignée d’athlètes a été champion olympique en titre, champion du monde en plein air et en salle, et champion d’Europe en plein air et en salle : Heike Henkel (saut en hauteur, série qui s’est terminée aux Jeux de 1992), Christian Olsson (triple saut, Jeux de 2004), Elena Isinbayeva (saut à la perche, Championnats d’Europe 2006) et Armand Duplantis, qui a terminé sa série aux Championnats du monde d’Eugene en juillet dernier.



1

La place de Duplantis dans le classement mondial de l’athlétisme, toutes disciplines confondues. Il l’a prise à Karsten Warholm le 22 mars et ne l’a pas perdue depuis.



6m05

Mondo a sauté à cette hauteur l’année dernière au Mémorial, établissant bien évidemment le record du meeting. Le Suédois ajoutera-t-il quelques centimètres de plus à ce dernier vendredi soir ?



6m30

Une marque que Mondo Duplantis pourrait bien franchir un jour, selon le recordman belge et bon ami du Suédois, Ben Broeders.