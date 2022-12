Les jumeaux Kevin et Jonathan Borlée rangeront leurs spikes après les JO de Paris en 2024

Ils arrêteront leur carrière en même temps que le père qui avait déjà annoncé qu’il ne poursuivrait plus sa mission à la tête du 4X400 mètres après l’olympiade de 2024.

Les jumeaux Kévin et Jonathan Borlée, figures emblématiques de l’athlétisme belge et international, ont annoncé lundi vouloir mettre un terme à leur carrière après les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

« Notre carrière a été rythmée par les Jeux Olympiques, le rêve ultime pour chaque athlète« , a lancé Jonathan Borlée, qui est revenu sur les plus beaux moments de sa carrière, de sa première participation aux Jeux à Pékin avec « des étoiles dans les yeux » au « challenge mental et physique » des Jeux de Tokyo, marqués du sceau de la pandémie de Covid-19. « Après mûre réflexion, nous voulons relever le défi des Jeux de Paris. Je n’ai pas envie de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé« , a ajouté le détenteur du record de Belgique (44.43 en 2012). « La confiance accordée par la VAL (fédération néerlandophone d’athlétisme, ndlr) et Sport Vlaanderen, la qualité de notre encadrement et le soutien de nos familles ont été déterminants », a dit Jonathan Borlée.

Les spécialistes du 400 mètres, 34 ans et actifs au plus haut niveau depuis les Jeux Olympiques 2008 de Pékin, l’ont expliqué lundi en conférence de presse. Quoiqu’il arrive, ils s’arrêteront après les prochains JO à Paris. Leur père, Jacques Borlée, avait déjà annoncé aussi mettre un terme à sa fonction de coach du relais 4X400m après les JO de 2024. Les jumeaux Borlée veulent aller chercher la médaille olympique qui manquent à leur prestigieux palmarès. Quatrièmes du relais 4x400m à Pékin en 2008 et à Rio en 2016, Kevin et Jonathan Borlée veulent se donner encore une chance de monter sur le podium à Paris en 2024.