Pour la Saint-Valentin, comblez les amoureux de football et de cyclisme avec notre paquet avantage

Please write your introduction text here

Vous êtes un fan de football ? Mais aussi de cyclisme ? Nous avons regroupé pour vous le Guide Cyclisme 2023 de Sport/Cyclisme magazine avec le dernier numéro de Sport/Foot magazine à un prix attractif et avantageux !

Quels sont ces avantages ?

Le Guide du Cyclisme 2023 de Sport/Cyclisme magazine d’une valeur de 7,95 euros

riche de 130 pages !

Vous y trouverez le calendrier cycliste complet ainsi que tous les effectifs de toutes les équipes masculines et féminines

Une présentation de la nouvelle saison sur route des hommes par José de Cauwer et celles des dames par Marijn De Vries .

et celles des dames par . Wout Van Aert et Remco Evenpoel : plus populaires que jamais

et : plus populaires que jamais Christophe Roodhooft, directeur sportif revient sur les moments clés de la carrière de son protégé Mathieu van der Poel

directeur sportif revient sur les moments clés de la carrière de son protégé Le super talent Biniam Girmay

De quoi ravir les vrais amateurs de cyclisme !

Le dernier exemplaire de Sport/Foot magazine d’une valeur de 6,95 €.

riche de 100 pages !

dont un épais dossier sur la formation des jeunes joueurs en Belgique

dans les coulisses des académies du Standard, du Club NXT et de l’Antwerp.

Romelu Lukaku : les membres de sa famille évoquent la jeunesse de l’attaquant vedette belge

: les membres de sa famille évoquent la jeunesse de l’attaquant vedette belge Pour le vrai fan de football !

Ce paquet avantage a une valeur au détail de 14,90 €. Vous ne payez que 10,95 €, hors frais d’expédition. Livraison à domicile dans les 3 jours ouvrables !

Voilà beaucoup de littérature sportive pour un amoureux de football et de cyclisme comme vous !

Profitez de l’offre dès maintenant: https://boutique.sportmagazine.be/