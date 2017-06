WTA: Mertens gagne une place et Van Uytvanck réintègre dans le top 100

Ce qui fait donc quatre Belges parmi les 100 meilleures joueuses du monde, puisque Kirsten Flipkens avance de deux positions pour pointer au 86e rang et Yanina Wickmayer est 95e malgré un recul de trois places. Maryna Zanevska avance de deux places et occupe la 117e position.

Victorieuse en double du tournoi ITF d'Izmir, où elle a atteint les quarts en simple, An-Sophie Mestach réalise, elle, une progression de 13 places. Elle est 251e.

Le top-cinq reste inchangé: l'Allemande Angélique Kerber devance toujours la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova. L'Américaine Serena Williams reste quatrième et l'Ukrainienne Elina Svitolina est cinquième. Les changements dans le top-dix concernent la Danoise Carolina Wozniacki, qui passe de la 8e à la 6e place, la Russe Svetlana Kuznetsova (8e), qui gagne une place, et la Slovaque Dominika Cibulkova (9e), qui en perd trois.

Victorieuse du tournoi de Birmingham, sa deuxième compétition après une absence de six mois, la Tchèque Petra Kvitova grimpe de la 16e à la 12e place.