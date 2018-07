Wimbledon : Serena Williams en demi-finales

L'Américaine de 36 ans, en quête d'un 24e trophée majeur record, dispute son deuxième tournoi du Grand Chelem depuis son retour en mars. Elle affrontera l'Allemande Julia Görges (13e), qui a dominé la Néerlandaise Kiki Bertens (20e) 3-6, 7-5, 6-1, pour une place en finale jeudi.

L'ancienne N.1 mondiale (181e actuellement) n'est plus qu'à deux victoires de réussir son pari et d'égaler l'Australienne Margaret Court, détentrice du record absolu de trophées majeurs. Sur le Centre court, baigné de soleil, la Floridienne a été malmenée mais elle a encore trouvé la solution grâce à son incomparable puissance et un service solide.

Après la perte de son service (2-4), Serena Williams n'a pas pu empêcher Giorgi de s'offrir le premier set et de créer une petite surprise. Ensuite, elle est restée stable au service de bout en bout, n'ayant plus une seule balle de break à défendre (2 dans le premier set).

Giorgi, qui disputait à 26 ans son premier quart de finale en Grand Chelem, a continué d'attaquer sans complexe mais l'Américaine, grâce à un bon niveau de retour, a breaké dans chacune des deux manches.

"A chaque fois que j'ai joué contre elle, elle évoluait à ce niveau. C'est assez impressionnant", a souligné la cadette des soeurs Williams à propos de son adversaire du jour. L'autre demi-finale opposera jeudi l'Allemande Angelique Kerber (10e mondiale) à la Lettone Jelena Ostapenko (12e).