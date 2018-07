Wimbledon: Rafael Nadal vient à bout de del Potro et complète le dernier carré

Nadal, 32 ans, a remporté Wimbledon à deux reprises, en 2008 et 2010. Il a aussi été finaliste en 2006, 2007 et 2011. L'Espagnol jouera en demi-finale contre Novak Djokovic. Le Serbe 21e mondial, a battu le Japonais Kei Nishikori (ATP 28/N.24) 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 et retrouvera le dernier carré d'un Grand Chelem pour la première fois depuis l'US Open 2016. L'autre demi-finale opposera le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP-8) het op tegen de Amerikaan John Isner (ATP-10).