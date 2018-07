Wimbledon : les soeurs Williams et Roger Federer au troisième tour, Victoria Azarenka et Caroline Wozniacki s'inclinent

Les gagnants du jour,...

Absente l'an passé pour cause de grossesse, Serena Williams a aligné une seconde victoire en deux sets sur le gazon de Wimbledon. L'Américaine, septuple lauréate de l'épreuve, a dominé mercredi au deuxième tour la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 135) 6-1, 6-4 après 66 minutes de jeu.

Lundi, elle s'était déjà imposée en deux sets, écartant la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 105) 7-5, 6-3, malgré un break de retard dans la seconde manche. L'ancienne N.1 mondiale, aujourd'hui 181e, avait dû déclarer forfait début juin pour les huitièmes de finale de Roland-Garros qui devait l'opposer à Maria Sharapova en raison d'une blessure aux pectoraux. Elle n'avait plus joué depuis lors. Serena Williams affrontera la Française Kristina Mladenovic (WTA 62) ou l'Allemande Tatjana Maria (WTA 57) pour une place en huitièmes de finale. L'Américaine de 36 ans s'est imposée en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016 sur le gazon du All England Club qu'elle foule pour la 18e fois de sa carrière.

Roger Federer a grimpé la deuxième des sept marches vers son 9e titre à Wimbledon. Le Suisse de 36 ans, 2e mondial, a pris la mesure du Slovaque Lukas Lacko (ATP 73) en trois sets, 6-4, 6-4, 6-1 après 1h29 de jeu.

Le Slovaque de 30 ans, qui restait sur une finale à Eastbourne la semaine dernière, a tenu tête à Federer jusqu'au 7e jeu du premier set, moment où il a abandonné sa mise en jeu. Le Bâlois ne s'est alors pas fait prier pour prendre les commandes de la partie (6-4). Le second set a vu le scenario se répéter, Federer remportant la manche après un break (6-4) avant de conclure facilement la troisième (6-1). Le Suisse affrontera le Croate Ivo Karlovic (ATP 112) ou l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 64) au troisième tour. Federer, 20 titres en Grand Chelem, entend triompher pour la neuvième fois sur le gazon sacré londonien, après ses succès de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 et 2017

Lucie Safarova sort Agnieszka Radwanska, finaliste en 2012

La Polonaise Agnieszka Radwanska (WTA 30/N.32), a été battue par la Tchèque Lucie Safarova (WTA 66) mercredi au deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem 2018. Finaliste en 2012 sur le gazon londonien, Radwanska s'est inclinée 7-5, 6-4 après 1h41 de jeu.

Safarova, ancienne N.5 mondiale, a déjà atteint les demi-finales aux 'Championships' en 2014, battue par sa compatriote et future lauréate du tournoi Petra Kvitova. Au troisième tour, la gauchère de 31 ans affrontera la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 2/N.2) ou la Russe Ekaterina Makarova (WTA 35).

...et les perdants

Lucas Pouille (ATP 19/N.17) a été battu au deuxième tour de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem 2018. Le Français de 24 ans s'est incliné en cinq sets devant l'Autrichien Dennis Novak (ATP 171), issu des qualifications, sur le score de 6-4, 6-2, 6-7 (10/8), 3-6 et 6-2 au terme d'un duel long de 2 heures et 55 minutes.

Lauréat du tournoi ATP 250 de Montpellier début février, Lucas Pouille peine à confirmer dans les grands rendez-vous. Cette saison, il n'a pas fait mieux qu'un 3e tour en Grand Chelem, battu par le Russe Khachanov à Roland-Garros, et n'a pas été capable de passer un deuxième tour en Masters 1000 (à Indian Wells, Monte-Carlo et Rome). Le Nordiste, quart-de-finaliste sur le gazon londonien en 2016, subit sa seconde élimination au deuxième tour de rang dans la capitale anglaise. Quant à Novak, qui occupe son meilleur classement à 24 ans, il dispute les 'Championships' pour la première fois de sa carrière. Il défiera au troisième tour le Canadien Milos Raonic (ATP 32/N.13), finaliste à Wimbledon en 2016.

Caroline Wozniacki a été battue de son côté au deuxième tour sur le gazon de Wimbledon, mercredi à Londres. La Danoise, 2e mondiale, s'est inclinée 6-4, 1-6 et 7-5 après 2h09 de jeu devant la Russe Ekaterina Makarova (WTA 35).

Menée 5-1 dans l'ultime set, Wozniacki a trouvé les ressources pour recoller à 5-5 après avoir écarté 4 balles de match. Servant pour revenir à 6-6, la Danoise de 27 ans a finalement cédé sur la 6e balle de match de Makarova. La Russe, 30 ans, dispute les 'Championshisp' pour la 11e fois de sa carrière, elle qui a atteint les quarts de finale en 2014. Makarova défiera, pour une place en huitièmes, la Tchèque Lucie Safarova (WTA 66). Quant à Wozniacki, lauréate de l'Open d'Australie en début de saison, elle n'a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à Wimbledon. La droitière de 27 ans y a déjà échoué à six reprises.

La Biélorusse Victoria Azarenka, ancienne N.1 mondiale et double demi-finaliste à Wimbledon, a été battue par la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 8/N.7) au deuxième tour, mercredi à Londres.

Azarenka, retombée à la 87e place mondiale après une grossesse et une procédure juridique concernant la garde de son fils, s'est inclinée 6-3 6-3 après 1h10 de jeu contre Pliskova. Double lauréate de l'Open d'Australie, Azarenka disputait seulement son 3e tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2016. Quant à Pliskova, 26 ans, elle atteint le troisième tour sur le gazon londonien pour la première fois de sa carrière. La Tchèque y affrontera la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 28/N.29), sortie gagnante de son duel contre la Britannique Katie Swan (WTA 204) en deux sets, 6-0, 6-3.